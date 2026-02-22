En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Atentado en Leópolis
La Policía Nacional de Ucrania afirmó este domingo en un comunicado que la mujer detenida como sospechosa de un atentado explosivo que la pasada noche acabó con la vida de una agente e hirió a 25 personas en Leópolis actuó siguiendo instrucciones de los servicios secretos rusos.
En vídeo
Un ataque ruso con misiles y drones deja al menos un muerto y varios heridos en Ucrania.
Habla el Papa
El papa León XIV realizó este domingo un fuerte llamamiento para que cesen las armas, se llegue a un alto el fuego y se refuerce el diálogo para conseguir la paz en Ucrania, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. "Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible. Cada guerra es realmente una herida infligida a toda la familia humana, que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones. La paz no puede posponerse", dijo el papa recordando que se cumplen los 4 años de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.
Otro ataque masivo de Rusia
La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de un ataque ruso masivo la pasada noche con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados respectivamente 33 y 274, a punto de que se cumpla el cuarto aniversario de la invasión. "En la noche del 22 de febrero (desde las 19:00 horas del 21 de febrero), el enemigo lanzó un ataque combinado contra infraestructuras esenciales en Ucrania con drones de ataque y misiles aire-aire y tierra-tierra", informó la Fuerza Aérea en Telegram.
Un muerto en Kiev
Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en la región de Kiev a consecuencia de los ataques rusos en la noche del sábado al domingo, según las autoridades ucranianas, que también informaron de daños contra el sistema energético. En la localidad de Putrivka, en la región capitalina, ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de debajo de los escombros tras un ataque, informó el Servicio de Emergencias del Estado.
86 drones ucranianos derribados
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del domingo 86 drones ucranianos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la región más castigada con diferencia fue con 29 ataques la fronteriza Bélgorod, martilleada desde hace meses con drones y misiles por el ejército ucraniano.
Ucrania condena el "chantaje" de Hungría y Eslovaquia sobre el suministro eléctrico
El Gobierno ucraniano condenó este sábado el "chantaje" y los "ultimátums" de Eslovaquia y Hungría, que han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, y aseguró que ha propuesto alternativas.
La posible suspensión del suministro eléctrico, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en condiciones de frío extremo, es "provocadora, irresponsable y amenaza la seguridad energética de toda la región", según el Ministerio de Exteriores ucraniano.
Zelenski aplica sanciones a 225 capitanes de la 'flota fantasma' rusa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este sábado un nuevo decreto de sanciones dirigido en esta ocasión contra 225 capitanes de la conocida como 'flota fantasma' rusa que transporta el petróleo ruso para evadir las sanciones impuestas por los aliados de Ucrania.
"Ucrania ha aprobado nuevas sanciones contra los capitanes de los buques implicados en transportar petróleo ruso: 225 capitanes. Vamos a seguir imponiendo sanciones y haciéndolas globales contra cualquiera que ayude a Rusia a ganar dinero para la guerra", ha argumentado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino.
Eslovaquia cortará el lunes la electricidad de emergencia a Ucrania si sigue sin recibir petróleo ruso
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha dado un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia para entonces, o ese mismo día el mandatario eslovaco cortará el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos; una amenaza a la que se ha sumado, aunque sin tiempo límite de por medio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
"Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, ese mismo día pediré a las compañías eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania", ha publicado Fico en un mensaje en sus redes sociales, siguiendo los pasos avanzados ayer por el Gobierno de Hungría.
Zelenski anuncia contactos con socios europeos la semana que viene sobre las conversaciones de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que la semana que viene tiene previsto reunirse con "socios europeos" para abordar las conversaciones de paz con Rusia mediadas por EE. UU., a la espera de una nueva ronda de contactos en Ginebra.
"Mis encuentros con los socios europeos la semana que viene ya están planeados. Nos coordinaremos en detalle para que Europa esté incluida en todos los procesos y se vuelva más fuerte", dijo Zelenski en un discurso a los ciudadanos.
El presidente dijo que también había instruido al jefe del equipo negociador, Rustém Umérov, para "trabajar más con nuestros amigos en Oriente Medio y Turquía", para que se sientan implicados y puedan contribuir.
