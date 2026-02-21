Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Terrorismo en Francia Cinco personas vinculadas a asociaciones que se presentan como de apoyo humanitario a la población palestina han sido inculpadas en Francia por financiación del terrorismo ante las sospechas de que enviaron dinero a Hamás. La información, revelada por Le Figaro, que precisó que los servicios secretos franceses sitúan a los imputados en la órbita de los Hermanos Musulmanes, fue confirmada este sábado por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNAT).

Otros dos palestinos muertos Dos palestinos murieron este sábado en ataques del Ejército israelí, uno de ellos en el lado de la "línea amarilla" fuera del control de Israel, informaron el Hospital Nasser (sur de Gaza) y la clínica de Sheij Radwan (norte), que recibieron los cuerpos. Un ataque con un dron de las fuerzas israelíes mató a un hombre identificado como Osama Ahmed Abdel Aziz Al Najjar (46 años), en Qizan al Najjar, al sur de la ciudad septentrional de Jan Yunis, según el complejo médico Nasser.

La situación en Cisjordania El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que "sigue de cerca" la situación en Cisjordania tras la muerte de un palestino-estadounidense a manos de colonos en un ataque perpetrado esta semana en la localidad de Mujmas, al noreste de Jerusalén, en medio del aumento de las incursiones militares y los asaltos por parte de israelíes en este territorio. Somos conscientes de la muerte de un ciudadano estadounidense en Cisjordania", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones concedidas a Europa Press. "Estamos siguiendo de cerca la situación y preparados para dar asistencia consular", ha agregado, en referencia a la familia del joven, identificado como Nasrallah abu Siyam, de 19 años.

Tensión en el Líbano El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha acusado a Israel de perpetrar un "flagrante acto de agresión" este pasado viernes, un día en el que bombardeos israelíes, según el Ejército contra posiciones de Hamás y Hezbolá, dejaron al menos una docena de muertos: dos en el campo de refugiados de Ain al Hilweh y otra decena, entre ellos el hijo de un fundador de Hezbolá, en el oriental valle de la Becá. "La continuación de estos ataques constituye un flagrante acto de agresión destinado a frustrar los esfuerzos diplomáticos que Líbano realiza con países hermanos y amigos, en primer lugar con Estados Unidos, para restablecer la estabilidad y detener las hostilidades israelíes contra el país", ha denunciado Aoun en un comunicado.

Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance "inicial" de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región.

Ataques israelíes matan a tres personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos tres muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. Primero, las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que han bombardeado "posiciones de Hamás" en el campo de Ain al Hilweh, las cuales eran utilizadas por "el grupo terrorista para perpetrar ataques contra Israel".

El Ejército israelí, en "alerta máxima" en medio del aumento de las tensiones con Irán El Ejército de Israel ha afirmado que está en "alerta máxima" en medio del extenso despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán en caso de que la vía diplomática para alcanzar un acuerdo no llegue a buen puerto. "Las Fuerzas de Defensa de Israel están en alerta máxima, con los ojos bien abiertos en todas direcciones", ha expresado el portavoz del Ejército, el general Effie Defrin, quien ha confirmado que supervisan de forma constante los acontecimientos regionales ante "cualquier cambio en la realidad operativa".

Trump reitera que continúa sopesando un ataque militar "limitado" contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado este viernes que un posible ataque militar contra Irán entra dentro de las posibilidades en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford'. Trump se ha referido de nuevo a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que está ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala. Sin embargo, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. "¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán?. Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando", ha dicho.