Trump sopesa un ataque limitado contra Irán y refuerza el despliegue militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear. "Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Las declaraciones de Trump llegan después de que este jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, marcara un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente en Irán o no. Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial definitiva.

De hecho, el despliegue militar estadounidense en torno a Irán ha aumentado en las últimas semanas. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, según The Times.

El refuerzo militar estadounidense incluye además decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario. De manera paralela a la actividad militar, las conversaciones de Estados Unidos con Irán se mantienen por parte del enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner.

Israel también se estaría preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

La respuesta de Irán

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió este viernes a Trump de que Irán "corresponderá" de la misma forma a EEUU si usa "el lenguaje de la fuerza". "Si hablas con el pueblo iraní con el lenguaje del respeto, respondemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con el lenguaje de la fuerza, corresponderíamos con el mismo lenguaje. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo muy orgulloso. Solo respondemos al lenguaje del respeto y esta es la forma en que pueden hablarnos, y verían el resultado", explicó el diplomático iraní en una entrevista en el programa 'Morning Joe'.

En la entrevista, el presentador, Joe Scarborough, instó al Ministro de Exteriores de Irán a que enviase un mensaje a Trump. "Las administraciones anteriores de EEUU, incluso la actual administración, han intentado casi todo contra nosotros: una guerra, sanciones, restablecimiento de sanciones, de todo. Pero nada de eso funcionó", respondió el diplomático.

Araghchi destacó que ambos países están hablando "de cómo asegurar que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y permanezca pacífico para siempre y, a cambio, Irán obtenga la retirada de sanciones". El ministro negó que hubiera un "ultimátum" de EEUU sobre la contraoferta de Irán, a pesar de los informes de un plazo de dos semanas, pero insistió en que lo que ambas partes querían era un acuerdo "rápido" en que ambos países ganaban.