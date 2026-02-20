De los Legionarios de Cristo al Opus Dei: el papa León XIV marca límites a los sectores más conservadores de la Iglesia

Cada vez resulta más visible el perímetro que el nuevo Papa está delimitando para algunos de los sectores más a la derecha de la Iglesia católica. El último ejemplo: la reunión de este pasado jueves con los Legionarios de Cristo, congregación ultraconservadora golpeada por escándalos financieros y abusos sexuales y de poder. "La autoridad, en la vida religiosa, no se entiende como dominio" y está "al servicio de la animación de la vida común […] evitando toda forma de control que no respete la dignidad y la libertad de las personas", les han dicho León XIV.

Más aún, en un discurso con elogios y también (diversos) toques de atención, el pontífice ha recordado que es necesario "fortalecer un estilo de gobierno caracterizado por la escucha mutua, la corresponsabilidad, la transparencia, la cercanía fraterna y el discernimiento comunitario". "No sigan intereses particulares o regionales, ni busquen meras soluciones organizativas", ha insistido ante esta organización originaria de México y con fuertes vínculos en España, también manchada por los abusos del fundador Marcial Maciel.

Límites a los neocatecumenales

León XIV se ha pronunciado de esta manera después de unos dos primeros meses del año en el que ha mantenido una intensa agenda de encuentros, entre ellos también con diversos grupos del ala más tradicionalista y conservadora. Otro ejemplo ha sido la reunión mantenida en enero con simpatizantes del Camino Neocatecumenal, una de las realidades más grandes de la Iglesia católica, a los que pidió no excluir a quienes tengan "otras opiniones".

En una referencia implícita a la organización misma de este grupo, que en las parroquias se reúnen en ocasiones en grupos aislándose del resto de los fieles, León XIV les ha dicho que es importante estar "en comunión con los demás dones presentes en la vida de la Iglesia; hacen mucho bien". Por ello, les instó a no separarse de los demás y a formar parte "de la pastoral ordinaria de las parroquias y sus diversas realidades, en plena comunión con los hermanos y, en particular, con sacerdotes y obispos".

Caso abierto con el Opus

Con su estilo muy sobrio y silencioso, el Papa asimismo ha abordado los dosieres aún abiertos con el Opus Dei, uno de los grupos más poderosos. Lo ha hecho en un encuentro a mediados de este mes, en el que también participaron el prelado de la entidad, Fernando Ocáriz, y su vicario auxiliar, Mariano Fazio. "El proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei [en curso desde hace cuatro años] sigue en fase de estudio y todavía no se puede prever fecha de publicación", ha dicho, hablando ante ellos, según ha comunicado la propia Opus Dei.

León XIV se ha así adentrado en este caso, después de que en julio de 2022, con una decisión muy fuerte —el motu proprio Ad charisma tuendum (Para tutelar el carisma)—, el hoy fallecido Francisco quitara poder e independencia a este grupo creado por Juan Pablo II, lo que les obligó a revisar sus propios textos reglamentarios. El objetivo de esa medida, según explicaba el propio motu propio, es que la forma de gobierno del Opus Dei se base "más en el carisma que en la autoridad jerárquica".

El asunto, sin embargo, no fue el único abordado durante el encuentro. También lo fueron las denuncias de 43 exnumerarias (una especie de monja laica del Opus) en Argentina, quienes denunciaron a la llamada Obra por trata de personas y explotación laboral. Una acusación que el Opus ha rechazado abiertamente pero que evidentemente también León XIV sigue siguiendo de cerca.