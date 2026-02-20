Francia
Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París
La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio
EP
Madrid
Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'. La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.
"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.
Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida