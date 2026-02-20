España pedirá a la UE que retire las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional. "Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE también tiene que darlos", ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona, recogidas por Europa Press.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 1999 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. Sobre esta ley, que ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", Albares se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Albares ha subrayado la "buena señal" de que se haya "aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición". En realidad, solo una pequeña parte de la oposición está representada en la Asamblea.

España ha pedido que la cuestión sea incluida en la próxima reunión de ministros de Exteriores europeos, el Consejo de Asuntos Exteriores. Así se le ha concedido, aunque esto no implica necesariamente que la moción española vaya a ser votada y, en su caso, aprobada.

El episodio de Delcy Rodríguez en Barajas

En la madrugada del 20 de enero de 2020, la vicepresidenta venezolana hizo escala en el aeropuerto madrileño de Barajas en un vuelo privado rumbo a Estambul. Se la dejó aterrizar a pesar de las sanciones impuestas por la UE, que prohibían la entrada y tránsito en territorio europeo. El entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos acudió allí tras ser advertido de que ella viajaba en el avión.

El Ejecutivo sostuvo que no se produjo “entrada en España” porque Delcy Rodríguez no pasó el control fronterizo y permaneció en dependencias del aeropuerto consideradas “zona internacional/de tránsito”.

La polémica derivó en una ofensiva política y en diligencias judiciales, pero la investigación terminó archivada: el Tribunal Supremo sostuvo que la presencia de Rodríguez en Barajas supuso una vulneración de la prohibición europea, aunque concluyó que no era un delito atribuible penalmente a Ábalos.

Sin sanciones a los presidentes

Albares ha apoyado su argumentación en que cuando la Unión Europea establece sanciones individuales "siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto". "Es fundamental acompañar en este momento a Venezuela", ha resuelto el ministro.

La nueva ley de amnistía excluye los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. Sin embargo, la presidenta encargada pidió al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz que promueve el diálogo político y a la comisión de revolución judicial que busca reformar el sistema de justicia, que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para "curar heridas, reencauzar la convivencia democrática" y la justicia.