El ejército de EEUU prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump

Estados Unidos ha vuelto a elevar la presión sobre Irán tras una segunda ronda de contactos indirectos sobre el programa nuclear, celebrada en Ginebra, sin un avance concluyente. La Casa Blanca insiste en que la vía preferente sigue siendo la diplomacia, pero mantiene la amenaza de recurrir a la fuerza si Teherán no acepta sus condiciones.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó el miércoles que “Irán sería muy sabio” si llegara a un acuerdo con el presidente Donald Trump. También reconoció que, aunque hubo cierto progreso, las posiciones siguen “muy alejadas” en aspectos centrales.

En paralelo a esas declaraciones, ambas partes describen de forma distinta el estado y el sentido de las conversaciones. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico y que cualquier limitación deberá ir acompañada de alivio de sanciones. Washington, por su parte, exige que Teherán renuncie al enriquecimiento de uranio y plantea ampliar el marco para incluir otros asuntos, como el arsenal de misiles.

La postura de Washington

Trump ha reforzado su mensaje con advertencias públicas. En una publicación en su red social, señaló que si Irán decide no pactar, Estados Unidos podría utilizar una base en el océano Índico, en Chagos, para actuar contra lo que calificó como una amenaza potencial. Desde Teherán, ese tipo de mensajes se interpreta como una escalada verbal durante el proceso negociador.

Al mismo tiempo, el despliegue militar estadounidense en la zona se ha incrementado. Según la información disponible, incluye dos grupos de portaaviones —con el USS Abraham Lincoln ya en la región y el USS Gerald R. Ford en tránsito—, aviones de combate y aviones cisterna, además de sistemas defensivos como Patriot y THAAD.

Fuentes de la Administración citadas en el primer artículo señalan que ese refuerzo ha avanzado hasta el punto de ofrecer a Trump la opción de ordenar una acción militar contra Irán en un plazo corto, incluso este fin de semana. La Casa Blanca no ha confirmado públicamente una decisión.

Foto cedida por la Marina de los EEUU que muestra un F / A-18F Super Hornet. / Seaman Ryan Carter / US Navy ph / EFE

La respuesta iraní y el factor ruso

Irán rechaza la exigencia de “enriquecimiento cero” y afirma que no negociará sus capacidades misilísticas. En episodios recientes, ha advertido de que podría responder contra bases estadounidenses en la región y ha mencionado la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de petróleo.

En el plano militar, la Guardia Revolucionaria realizó ejercicios en el estrecho de Ormuz, presentados como preparación ante “amenazas potenciales”. Además, Teherán anunció maniobras navales conjuntas con Rusia en el mar de Omán, descritas por responsables iraníes como un mensaje de “paz y amistad” a los países de la región y, a la vez, como forma de disuadir “acciones unilaterales”.

Desde Moscú, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov advirtió de que un nuevo ataque estadounidense tendría “consecuencias” y sostuvo que los bombardeos previos sobre instalaciones vinculadas al programa nuclear con supervisión del OIEA entrañaron riesgos de incidente, según sus declaraciones difundidas por su ministerio.

Israel y los riesgos de escalada

Israel aparece como actor relevante en el escenario, aunque sin confirmar planes. Fuentes israelíes citadas en el primer artículo apuntan a preparativos ante una posible operación conjunta con Estados Unidos. Reuters, por su parte, informó de una reunión en la Casa Blanca de asesores de seguridad nacional y de una visita prevista del secretario de Estado Marco Rubio a Israel para tratar el asunto con Benjamin Netanyahu.

Noticias relacionadas

En este contexto, varios países del golfo —entre ellos Omán, Qatar y Arabia Saudí— han promovido esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada, según recoge el segundo artículo. La combinación de contactos abiertos y despliegues militares, sin embargo, mantiene el foco en los próximos días y en si las partes consiguen acercar posiciones.