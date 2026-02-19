El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein

La policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Al menos seis vehículos y ocho agentes de paisano se han presentado a primera hora de la mañana en la finca de Sandringham, donde el hermano de Carlos III reside tras ser expulsado de su mansión en Windsor, para arrestarle y llevar a cabo registros en el marco de la investigación contra él por supuesta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Las autoridades iniciaron las pesquisas a principios de febrero tras la revelacion de nuevos documentos que apuntan a que Andrés compartió información confidencial con el pederasta estadounidense durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", ha confirmado el subjefe de la policía de Thames Valley, Oliver Wright, a través de un comunicado. "Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos detenido a un hombre de unos sesenta años de Norfolk como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y estamos llevando a cabo registros en domicilios de Berkshire y Norfolk". El expríncipe, que celebraba este jueves su 66 cumpleaños, ha sido puesto en libertad a última hora de la tarde tras casi 12 horas bajo custodia policial.

Según los documentos publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrés compartió presuntamente informes con Epstein sobre sus viajes a Hong Kong, Vietnam y Singapur, además de oportunidades de inversión en Afganistán, aprovechando su cargo público. Una información que se suma a las acusaciones contra él por su participación en la red de tráfico de mujeres del pederasta estadounidense. Al menos nueve fuerzas policiales británicas están llevando a cabo investigaciones preliminares relacionadas con esta red, incluido el registro de cerca de 90 vuelos privados que Epstein realizó en el aeropuerto de Stansted y que podría haber utilizado para transportar a algunas de sus víctimas desde Estados Unidos.

Reacción de Carlos III

La detención ha supuesto un nuevo golpe para la monarquía británica, cada vez más señalada por su gestión del escándalo. En un comunicado, Carlos III ha mostrado su "profunda preocupación" por el arresto y ha insistido en su intención de colaborar con las autoridades. "Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará este asunto de la manera apropiada y por las autoridades competentes. En este sentido, como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación plena y sincera", ha asegurado el monarca, quien ha pedido tiempo para que avance la investigación. "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".

El monarca ha endurecido el tono contra su hermano en los últimos meses y ha tomado medidas para distanciarse de él, incluida la retirada de todos sus títulos y la expulsión de su mansión en Windsor. Pero cada vez son más las voces que exigen a la corona que explique hasta qué punto conocía los vínculos del expríncipe con Epstein, así como la voluntad de que muestre una mayor transparencia. El porcentaje de población que defiende la gestión de la crisis por parte del palacio sigue siendo mayoritaria, pero esa cifra cae en picado entre los más jóvenes, algo que amenaza con poner en riesgo su continuidad a largo plazo.

Presiones contra Andrés

La detención de Andrés se ha producido en medio de las crecientes presiones para que colabore con las autoridades, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Unas peticiones que han lanzado tanto los familiares de las víctimas como el primer ministro, Keir Starmer. "Uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella, y es muy importante que esto se aplique de manera generalizada", ha asegurado Starmer en una entrevista en la BBC emitida poco antes de confirmarse el arresto. "Cualquiera que tenga información debería declarar. Así que, ya sea Andrés o cualquier otra persona, cualquiera que tenga información relevante debería acudir al organismo correspondiente. En este caso concreto estamos hablando de Epstein, pero hay muchos otros casos", ha afirmado.

También se han pronunciado los familiares de Virginia Giuffre —la presunta víctima de Epstein que acusó al expríncipe de mantener relaciones sexuales con ella hasta en tres ocasiones, al menos una de ellas siendo todavía mayor de edad—, quienes han celebrado su detención. "No importa cuánta riqueza o poder tengas, no se te aplicará un conjunto de leyes diferente. Creo que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el Reino Unido", ha asegurado su hermano Sky Roberts en declaraciones a la cadena pública británica. Giuffre se quitó la vida en abril de 2025, tres años después de llegar a un acuerdo extrajudicial con Andrés por una cantidad estimada de 14 millones de euros. El expríncipe siempre ha negado las acusaciones contra él.