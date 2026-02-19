¿Anunciará Trump la existencia de ovnis el próximo 8 de julio?

La vida extraterrestre parece obsesionar últimamente a los mandatarios estadounidenses. Si hace unos días fuera el demócrata Barak Obama el que se pronunciara sobre el tema -"los ovnis existen pero yo no los he visto"- ahora un mensaje del cineasta británico Mark Christopher Lee en su perfil de X asegura el Donald Trump hará una gran revelación en este sentido el próximo 8 de julio.

No es la primera vez que este cineasta habla sobre los ovnis. El año pasado instó al rey Carlos III de Inglaterra a anunciar al mundo su existencia, si bien todo era parte de la promoción de un documental llamado 'The King of UFOs' (El Rey de los ovnis). Podría tratarse pues de un escenario similar. La elección del 8 de julio se explica porque es el Día Internacional de los Ovnis, que se estableció a raíz de un artículo publicado en 1947 por el periódico Roswell Daily Record, que afirmaba que la RAAF había capturado un platillo volante.

Sin "especímenes escondidos"

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista la semana pasada en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

Y añade, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EEUU".