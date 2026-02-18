Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UMUMuere José FuertesPolémica en San JavierAlcaraz en DohaThe Champions Burger
instagramlinkedin

Tensiones con EEUU

Irán y Rusia realizarán este jueves ejercicios navales en el mar de Omán y en el océano Índico

Archivo - Maniobras navales conjuntas de Irán y Rusia en el mar Caspio en julio de 2025 (archivo)

Archivo - Maniobras navales conjuntas de Irán y Rusia en el mar Caspio en julio de 2025 (archivo) / Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

Redacción

Irán y Rusia realizarán este jueves ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del Océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán. "El objetivo principal (de los ejercicios) es mejorar la seguridad y las interacciones sostenibles de la navegación marítima en el mar de Omán y el norte del Océano Índico", afirmó el portavoz de las maniobras, el vicealmirante Hasan Magsudlu, informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El militar agregó que las armadas de Irán y Rusia buscan desarrollar la cooperación naval conjunta y fortalecer las relaciones entre sus fuerzas en el "diseño y ejecución de operaciones combinadas" para enfrentar actividades que amenacen la seguridad y la navegación, "especialmente en la protección de buques comerciales y petroleros, así como en la lucha contra el terrorismo marítimo". Magsudlu dijo que los ejercicios comenzarán en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el sur de Irán, pero no indicó la duración de las maniobras ni la cantidad de buques participantes.

Por su parte, el comandante ruso de la agrupación naval, Alexei Sergiev, que se encuentra ya en Bandar Abás, destacó que las actuales relaciones entre ambos países permiten gestionar y resolver conjuntamente numerosos desafíos marítimos y costeros. "Rusia está lista para realizar ejercicios conjuntos en cualquier región, incluyendo operaciones especializadas contra el terrorismo marítimo con buques y embarcaciones de ambos países", sostuvo.

Irán y Rusia, que han reforzado significativamente sus vínculos en los últimos años, firmando incluso un acuerdo de asociación estratégica en enero de 2025, han realizado ejercicios conjuntos en varias ocasiones. A estas maniobras navales se ha unido alguna vez China. Los ejercicios se llevarán a cabo al este del estrecho de Ormuz, donde la Armada de la Guardia Revolucionaria ha estado realizando maniobras desde el lunes e incluso llegó a cerrar parcialmente el estrecho, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz se produjo en medio de las negociaciones nucleares en Ginebra entre Teherán y Washington, bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Próximo y ha ordenado el envío de otro más, el 'USS Gerald R. Ford', para presionar a Teherán.

Noticias relacionadas

El martes, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, restó importancia a estas amenazas y advirtió de que EEUU podría recibir "un golpe tan fuerte que no pueda levantarse". "Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar", afirmó. Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares iraníes en la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel. Los misiles hipersónicos de Irán, como el Fattah-1 y Fattah-2, son capaces de volar a velocidades de hasta Mach 13-15 y maniobrar, lo que los hace casi imposibles de interceptar por defensas tradicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera
  2. El Gobierno de España premia de nuevo a la UCAM como Universidad del Deporte
  3. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  4. Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa
  5. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  6. Algunos de los momentos más destacados del incendio de Cabo Tiñoso.
  7. Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla
  8. Las mejores imágenes del Desfile de Carnaval de Cabezo de Torres 2026

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura
Tracking Pixel Contents