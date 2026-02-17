El ultra Farage delega funciones y presenta a su nuevo equipo como la verdadera oposición al Gobierno laborista

El líder del partido ultra Reform UK, Nigel Farage, está tratando de aparcar su imagen de líder todopoderoso y autoritario para presentarse como una alternativa seria al Gobierno laborista en el Reino Unido. La formación ha presentado este martes a su llamado "gabinete en la sombra", un término que hace referencia al equipo encargado de hacer oposición al Ejecutivo en las distintas carteras ministeriales y que está reservado al principal partido de la oposición, actualmente el Partido Conservador. El acto ha supuesto toda una declaración de intenciones por parte del partido populista, el cual ha pasado de cinco a ocho representantes en la Cámara de los Comunes en el último mes gracias al transfuguismo de antiguos pesos pesados de los 'tories'.

Farage ha repartido funciones entre cuatro de los miembros más destacados de su partido, en un intento de establecer una jerarquía clara en un equipo plagado de egos. El número dos de la formación, Richard Tice, ha sido nombrado viceprimer ministro "en la sombra" y responsable de un súperdepartamento que incluye Negocios, Comercio y Energía; el jefe de políticas del partido, Zia Yusuf, estará a cargo de los asuntos de Interior; el exportavoz de Justicia del Partido Conservador y excandidato al liderazgo de los 'tories', Robert Jenrick, ocupará el área económica; y Suella Braverman, exministra del Interior con Rishi Sunak, estará al frente de Educación.

Delegación de funciones

El reparto de funciones pretende poner a los miembros más destacados del partido bajo un foco de atención que actualmente está centrado casi en exclusiva sobre la figura de Farage. "Durante los últimos 20 meses, se nos ha criticado con demasiada frecuencia por ser un grupo formado por una sola persona, a lo que suelo responder que es mejor eso que no ser nada. Pero ha llegado el momento de ampliar el equipo para incorporar a personas en puestos en la sombra y ese proceso comienza hoy", ha asegurado Farage en un acto de su partido celebrado este martes.

El líder populista ha ido presentando uno a uno los nuevos cargos de los miembros de su equipo. Uno de los momentos más polémicos ha sido la intervención de Braverman, quien ha prometido acabar con la Ley de Igualdad y con las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI, en sus siglas en inglés). "Vamos a trabajar para construir un país definido por la meritocracia y no por el clientelismo; por la responsabilidad personal y no por el victimismo; por la excelencia y no por la mediocridad; y por la unidad y no por la división", ha asegurado la exministra, una de las voces más críticas con lo que la derecha califica como la "agenda woke" de los gobiernos de izquierdas.

Política migratoria

Zia Yusuf, hijo de inmigrantes de Sri Lanka, ha lanzado un duro mensaje contra la inmigración irregular y ha prometido que, en caso de llegar al poder, el Gobierno de su partido abandonará los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales protegen actualmente a muchos inmigrantes de las deportaciones. Una de las principales promesas es la salida del Reino Unido del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, algo que facilitaría la implementación de acuerdos con terceros países para enviar a los solicitantes de asilo que lleguen de forma irregular al país, como el fallido plan de deportaciones a Ruanda del anterior Gobierno conservador.

Además de defender sus posiciones radicales en materia de igualdad e inmigración, las nuevas cabezas visibles de Reform UK han prometido recortar el gasto público y las prestaciones sociales, bajar los impuestos y acabar con la agenda climática recuperando proyectos de explotación de combustibles fósiles, entre otras medidas. Todo ello amparado por un Farage que ve más cerca que nunca la posibilidad de convertirse en el próximo primer ministro. Las últimas encuestas sitúan a su formación como primera fuerza con cerca de un 28% de los votos, frente al 19% del Partido Laborista y al 18% del Partido Conservador.