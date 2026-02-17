Bruselas abre una investigación contra Shein por su sistema de venta adictivo y el comercio de muñecas sexuales

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura formal de una investigación contra el gigante chino de comercio online Shein al considerar que su diseño conlleva "riesgos" por su modelo de venta "adictivo" y ha acusado a la empresa, además, de vender productos ilegales en la Unión Europea, como muñecas sexuales.

El pasado mes de noviembre, Francia denunció a Shein y AliExpress por vender muñecas sexuales con apariencia infantil. Apenas unos días después, la Comisión anunció que había pedido explicaciones al gigante chino de venta online. Este martes, Bruselas ha confirmado que abre una investigación formal.

Pero esa investigación es mucho más amplia. El Ejecutivo comunitario estudia varias prácticas de Shein que podrían suponer una violación de la ley de servicios digitales, que regula la actividad de las grandes tecnológicas en el bloque. La Comisión analizará la posible venta de productos ilegales, el diseño adictivo de la plataforma y su falta de transparencia.

Abuso sexual y adicción

Bruselas considera que la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas "podría constituir material de abuso sexual infantil". La Comisión estudiará los supuestos sistemas que la compañía ha puesto en marcha para limitar su venta, después de la denuncia de varios países. Pero no solo, la Comisión considera que se trata de un problema estructural.

"Sospechamos que el sistema de Shein no está bien configurado para evitar [la venta de] productos ilegales, en general", han asegurado fuentes comunitarias. "No nos centramos en el incidente específico de las muñecas infantiles ni en el arma que ocurrió en Francia", han añadido, "nos centramos en el sistema de Shein y en si las medidas implementadas son suficientes para evitar que estos incidentes ocurran".

Por otro lado, el Ejecutivo ha anunciado que también investigará "el diseño adictivo" de Shein y qué medidas ha tomado para mitigar los riesgos asociados. A Bruselas le preocupa en particular el hecho de que los consumidores reciban puntos o recompensas por sus compras. También que existan juegos, notificaciones continuas o incluso el sistema de 'scrolling' que incentiva a los usuarios a quedarse en la plataforma.

"Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor online", ha apuntado la Comisión en su comunicado. Es la segunda vez en apenas unas semanas que Bruselas cuestiona el diseño de una plataforma china. El Ejecutivo comunitario también considera peligroso el diseño de TikTok, y en el caso de la venta online, investiga a la también china Temu.

Además, la Comisión Europea estudia el nivel de transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza. Bruselas ha alegado que la plataforma debe hacer públicos los parámetros que usa y proporcionar a los consumidores al menos una opción de fácil acceso que no pase por crear un perfil. En la práctica esto implica que Shein recomienda uno u otro producto a cada usuario, pero estos no pueden saber por qué.

Una prioridad

La Comisión se ha comprometido a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" y "con carácter prioritario" aunque no se ha puesto una fecha límite. Bruselas seguirá recabando pruebas y solicitando información tanto a la propia Shein como a terceros. En el procedimiento participará además el Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda, sede de la empresa china en Europa.

La apertura de la investigación permite a la Comisión tomar medidas cautelares. Esto habría estado sobre la mesa en el caso de las muñecas sexuales, aunque Bruselas, de momento, ha optado por no hacerlo. Según fuentes comunitarias, las condiciones para que sea posible tomar medidas cautelares son muy estrictas y no se dan en este caso.

Shein, mientras, puede tomar medidas para "subsanar" los riesgos a los que apunta el Ejecutivo mientras dure la investigación. En un comunicado, la empresa ha asegurado que en los últimos meses ha hecho "inversiones significativas" y ha adoptado medidas para reducir los riesgos de la plataforma. Entre ellas, la empresa ha asegurado haber reforzado la protección para los usuarios más jóvenes, incluido un sistema de verificación de edad de los usuarios.

La Comisión deberá en todo caso determinar si estas son suficientes o si, efectivamente, Shein viola el derecho comunitario. Sobre la posibilidad de vetar la plataforma en la UE, fuentes comunitarias han reconocido que sería "el último recurso" y el procedimiento para hacerlo es "muy estricto".