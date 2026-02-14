Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Pánico en los supermercados rusos debido a los disparatados precios

Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.

"En Rusia el pueblo llano siempre paga los platos rotos", comentó a EFE un resignado moscovita en una modesta tienda del norte de la capital rusa.

Bastó con que el IVA se incrementara un 2 % desde el 1 de enero para que llenar la cesta de la compra se haya convertido en una odisea, ya que los precios crecen por encima de los salarios y de la inflación.