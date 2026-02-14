Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mayores polimedicadosVíctima de secuestroMuere un sexagenario en MolinaViento en MurciaReducen la vuelta ciclista
instagramlinkedin

Cumbre de Seguridad de Munich

Francia contesta al mensaje conciliador de Marco Rubio: no cambiará la estrategia para una UE "independiente"

El minstro francés de Exteriores, Jean Noel Barrot (derecha) junto a sus homólogos norteamericano, Marco Rubio, y alemán, Johann Wadephul.

El minstro francés de Exteriores, Jean Noel Barrot (derecha) junto a sus homólogos norteamericano, Marco Rubio, y alemán, Johann Wadephul. / GIUSEPPE LAMI - EFE

EFE

MÚNICH

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, consideró que el mensaje conciliador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "no cambiará la estrategia" de París para promover "una Europa independiente y fuerte".

"Este mensaje, que fue tan bien recibido, no va a cambiar nuestra estrategia. Lo dicho hoy (por Rubio) lo hemos escuchado en el pasado por administraciones demócratas y republicanas. Queremos construir una Europa fuerte e independiente", dijo Barrot en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

En este mismo foro, Rubio afirmó hoy que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es "inevitable".

El ministro francés afirmó que, "por muy brillantes que sean los discursos que se escuchen en Múnich", París seguirá con su hoja de ruta proeuropea.

Barrot saludó, en particular, el hecho de que Rubio reconociese que hay que cooperar para ciertos asuntos como el crimen organizado o el narcotráfico.

Noticias relacionadas

"Algunos desafíos no se pueden resolver por una sola nación, por muy rica y poderosa que pueda ser", indicó el titular de Exteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
  2. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  3. El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
  4. La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
  5. Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
  6. Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
  7. Vuelta Ciclista a Murcia: dónde ver y el recorrido de la segunda etapa
  8. El viento obliga a cancelar actos del Carnaval y otras actividades en la Región: consulta los cambios

Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"

Zelenski: "Dennos un par de meses de alto el fuego y organizaremos unas elecciones"

Podemos exige revisar los protocolos de detección de violencia de género tras el brutal secuestro de Salma

Podemos exige revisar los protocolos de detección de violencia de género tras el brutal secuestro de Salma

Espanyol y Celta se reparten los puntos en un intercambio de golpes

Espanyol y Celta se reparten los puntos en un intercambio de golpes

Marc Soler reina en una Vuelta a Murcia sin segunda etapa por el viento

Marc Soler reina en una Vuelta a Murcia sin segunda etapa por el viento

En directo: Jimbee Cartagena-Córdoba

En directo: Jimbee Cartagena-Córdoba

El Barcelona envía una carta a la RFEF para quejarse de los arbitrajes y pide castigos

El Barcelona envía una carta a la RFEF para quejarse de los arbitrajes y pide castigos

Francia contesta al mensaje conciliador de Marco Rubio: no cambiará la estrategia para una UE "independiente"

Francia contesta al mensaje conciliador de Marco Rubio: no cambiará la estrategia para una UE "independiente"

Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios

Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios
Tracking Pixel Contents