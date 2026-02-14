Andrés y los archivos del ‘caso Epstein’, otra prueba de fuego (¿la definitiva?) para la monarquía británica

Los últimos documentos publicados sobre el caso Epstein han vuelto a poner a la monarquía británica en el centro de todas las miradas. Las revelaciones sobre las supuestas relaciones sexuales que el expríncipe Andrés mantuvo con una segunda víctima del pederasta Jeffrey Epstein en 2010, además de la presunta filtración de información confidencial cuando ejercía como enviado comercial del Reino Unido, han obligado a la familia real a poner más tierra de por medio en los últimos días y a endurecer el tono con el exduque, caído en desgracia desde su funesta entrevista en la BBC en 2019. Los intentos de la institución, sin embargo, no están logrando contener por ahora el creciente malestar entre la opinión pública.

La policía de Thames Valley y la Fiscalía de la Corona están estudiando la posible apertura de una investigación formal contra Andrés por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Los documentos revelados por Estados Unidos apuntan a que el expríncipe compartió información con Epstein sobre sus viajes como enviado comercial del Reino Unido, incluidas oportunidades de inversión en Afganistán e informes sobre sus visitas a Hong Kong, Singapur y Vietnam. Una información valiosa que el multimillonario estadounidense podría haber utilizado en su propio beneficio.

En un gesto poco habitual, Carlos III ha asegurado estar "dispuesto a colaborar" con las autoridades en caso de que lo soliciten y ha mostrado su "profunda preocupación" por las nuevas revelaciones sobre su hermano. Unos comentarios parecidos a los de su hijo, el príncipe Guillermo. Pero la presión sobre la familia real no para de crecer, así como las preguntas sobre hasta qué punto el palacio conocía los detalles sobre la relación entre Andrés y Epstein, desde cuándo lo sabía y qué medidas tomó al respecto, si es que tomó alguna.

Más transparencia

"Necesitan arreglar las cosas antes de que Guillermo tome el relevo, porque él no quiere heredar este problema. Es mucho más fácil para Carlos lidiar con esto. El problema de Andrés definirá su reinado: puede ser visto como alguien que reformó la monarquía o como alguien que básicamente permitió que se volviera irrelevante", explica Andrew Lownie, autor de ‘Entitled: The Rise and Fall of the House of York’ (Ascenso y Caída de la Casa de York), una de las biografías más completas sobre el exduque. "[La monarquía británica] no puede apoyar la corrupción porque socava el trabajo que hacen todos los demás. No se puede hacer la vista gorda ante esto. Incluso por su propio interés, deben ocuparse de este asunto", añade.

Sin embargo, Lownie es muy escéptico sobre la posibilidad de que la familia real opte por la plena transparencia y apunta a que sigue habiendo mucha información que no ha sido compartida, incluidos los registros de las visitas al Palacio de Buckingham y a otras residencias oficiales de la corona donde presuntamente Andrés recibió a algunas de las víctimas de Epstein. Algo que, según el autor, se suma al desinterés de la policía por investigar al expríncipe —considera que no se abrirá una investigación formal contra él— y a la falta de transparencia del Gobierno, el cual ha evitado publicar información sobre su etapa como enviado comercial alegando que podría tener un impacto sobre la seguridad o sobre la salud de las personas mencionadas en estos documentos.

Indignación pública

Carlos III ya despojó de sus títulos a su hermano y le forzó a abandonar su mansión en Windsor, pero estos gestos no han sido suficientes para contener la indignación pública. Según una reciente encuesta de YouGov para Sky News, un 82% de los británicos considera que el monarca debería pedir a Andrés que testifique ante las autoridades estadounidenses, mientras que un 63% asegura que no debería permitirle vivir en su finca privada en Sandringham, donde se ha instalado tras abandonar su antigua residencia. Unos pasos que, por ahora, el monarca no parece dispuesto a dar.

Noticias relacionadas

Tanto si el expríncipe ofrece nuevas explicaciones sobre su relación con Epstein como si no lo hace, lo cierto es que las posibilidades de que la corona salga bien parada del escándalo son cada vez menores. La institución sigue contando con el apoyo mayoritario de la población: un 45% considera que está respondiendo correctamente a la situación, frente a un 29% que opina lo contrario. Pero en el caso de los menores de 24 años estas cifras cambian radicalmente, con tan sólo un 14% de los encuestados con una opinión favorable sobre la gestión de la crisis por parte del palacio. El apoyo de los jóvenes es cada vez menor y la necesidad de limpiar la imagen de la monarquía es más urgente que nunca para garantizar su supervivencia en el largo plazo.