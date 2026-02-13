La tormenta 'Nils' deja en Francia dos muertos y 500.000 hogares sin luz

Su paso por Francia está siendo mortal. La tormenta 'Nils' se ha cobrado dos vidas en el suroeste del país, donde las autoridades mantienen la alerta roja por fuertes lluvias y vientos hasta al menos el sábado. Además, se contabilizan ya 26 heridos, cinco de ellos graves.

"La situación en el río Garona, a la altura de Agen, se vigila de cerca: se están produciendo inundaciones graves", advirtió la agencia Vigicrues, encargada de controlar las inundaciones, y que vigila de cerca el Garona, puesto que su caudal continuará subiendo este viernes, afectando a las riberas de Tonneins y Marmande.

"Una fuerza poco frecuente", explicaba Méteo-France a la hora de describir esta borrasca que todavía mantiene a 500.000 hogares sin luz este viernes. En la costa atlántica, los vientos han superado los 160 kilómetros por hora en algunos puntos, mientras que en el resto del país, otros 21 departamentos, como Aveyron o Morbihan, continúan en alerta naranja por inundaciones, especialmente aquellos tramos por donde pasa el Dordoña.

500.000 hogares sin luz

Aunque la situación eléctrica vuelve lentamente a la normalidad, después de que 900.000 hogares se quedarán sin luz el pasado jueves, la compañía de suministro Enedis ha hecho un llamamiento a la "paciencia", mientras intenta devolver la electricidad este viernes a las 500.000 familias que aún permanecen sin electricidad.

"Se trata de una amplitud histórica que sobrepasa las previsiones más fiables", afirmó el operador de red, después de aumentar los efectivos de 2.100 a 3.000 técnicos para devolver la electricidad a los vecinos, especialmente de Nueva Aquitania y Occitania. No solo la electricidad se ve afectada, en algunas localidades, también se ha interrumpido el suministro de agua potable, lo que ha obligado a distribuir agua embotellada.

Los efectos del temporal 'Nils' han afectado también a los servicios ferroviarios de la línea entre Aurillac y Toulouse, en Occitania y en Países del Loira, interrumpiendo durante la mañana del viernes las conexiones. "La línea Nimes-Clermont-Ferrand también experimentará ajustes a primera hora de la mañana en el sentido Nimes-Clermont-Ferrand", añadió la compañía SNCF, recomendando a los pasajeros consultar itinerarios alternativos.

Las consecuencias siguen siendo significativas también en 50 carreteras departamentales que este viernes permanecen cerradas debido a las inundaciones.

40 centros escolares cerrados

El departamento de Tarn-et-Garonne es uno de los más perjudicados por los fuertes vientos y las incesantes lluvias. Las autoridades informan que los principales sistemas fluviales alcanzaron sus niveles máximos de inundación el viernes por la mañana, lo que hace esperar una lenta disminución del nivel del agua a lo largo del día.

Noticias relacionadas

En Montauban, el río Tarn superó los 6 metros, por lo que la prefectura insta a la cautela, advirtiendo que la retirada de las aguas, aún lenta en algunas zonas, podría continuar durante el fin de semana. Ante el riesgo persistente, alrededor de 40 escuelas continuarán cerradas este viernes.