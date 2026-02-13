EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump niega que el magnate Harry Sargeant esté "autorizado" para mediar con Venezuela en nombre de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desautorizado este jueves a Harry Sargeant III, un multimillonario estadounidense con negocios en el sector de los hidrocarburos, como representante del país norteamericano en sus relaciones con Venezuela.

"Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en 'The Wall Street Journal'. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país", ha asegurado en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha reiterado que "hablamos solo por nosotros mismos", ha justificado su mensaje porque "y no queremos que haya confusión ni tergiversación". Asimismo, ha aprovechado para recalcar el "trabajo fantástico" del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y de "todos" los representantes de Washington.