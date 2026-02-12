No se sabe ni su edad
Corea del Sur afirma que Kim Jong-un ha elegido a su hija adolescente Ju-ae como sucesora en Corea del Norte
La información sobre la joven es tan restringida que ni siquiera se conoce su edad aunque los expertos señalan entre 12 y 13 años
Kim Ju-ae, la presunta sucesora de Corea del Norte: Una chiquilla en el país más testosterónico del planeta
Redacción
Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur han afirmado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría dando pasos para consolidar la posición de su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora al frente del país asiático, en medio del secretismo en Pionyang, sin que siquiera estén claros su nombre y su edad.
El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) ha indicado que la presencia de Kim Ju-ae en varios eventos recientes, entre ellos el celebrado por el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte y su visita al Palacio del Sol de Kumsusan -el mausoleo donde destacan los restos mortales de su dinastía Kim permite apuntar a una etapa para consolidarla como aspirante al poder.
"Se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, por lo que el NIS cree que ahora ha entrado en la etapa de ser designada como sucesora", ha señalado el parlamentario Lee Seong Kweun, tras una sesión informativa a puerta cerrada de la agencia ante la comisión parlamentaria de Inteligencia.
Inminente congreso del partido
Por ello, el organismo ha recalcado que permanecerá atento a la posibilidad de que Kim Ju-ae asista al congreso del Partido del Trabajo de Corea, previsto para finales de este mes, tras afirmar en 2024 que la hija de Kim, quien habría nacido en 2013, es "la sucesora más probable" del líder norcoreano.
La joven, cuya figura está tan restringida que ni siquiera se conoce exactamente su edad (los expertos en el país creen que tiene entre 12 y 13 años) apareció por vez primera ante el público en noviembre de 2022 mientras acompañaba a su padre en la inspección de un misil y, desde entonces, su presencia se ha dosificado con cuentagotas, si bien se ha intensificado durante los últimos meses.
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
- Nombrado como la Troya de Occidente, este pueblo de Murcia fue antaño el enclave más poderoso de la Edad de Bronce
- Detenido un gorrilla por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero en Murcia
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- El UCAM Murcia se cruza en cuartos de la FIBA Europe Cup con Troy Caupain