EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia una "asociación productiva" a largo plazo con EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

La dirigente venezolana ha dado "la bienvenida y la apertura a esta agenda energética" con el país norteamericano, y a lo que ha calificado de "asociación productiva a largo plazo", augurando que esta visita de Wright no será la primera, sino que habrá "muchos otros viajes (en los) que seguro tendremos de visitantes al secretario y a sus equipos técnicos".

En una rueda de prensa conjunta, Rodríguez ha indicado asimismo que "hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica" y que "la delegación técnica nutrida que acompaña al secretario ha sostenido reuniones con su homólogo técnico de Venezuela", mientras están estudiando "los caminos para avanzar lo más rápido posible".