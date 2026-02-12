En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Los países árabes e islámicos condenan las recientes decisiones de Israel destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La Fiscalía pide anular el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Francisco de Jorge que anule el registro llevado a cabo ayer por la Policía Nacional en la sede de la empresa Sidenor en Basauri (Bizkaia) dentro de la causa abierta para investigar la venta de acero por parte de esa compañía a Israel.
Según ha adelantado 'eldiario.es' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el Ministerio Público entiende que toda la investigación de este caso "se está realizando sin apoyatura legal".
"Las negociaciones con Irán continuarán", dice Trump tras recibir en una visita de bajo perfil a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, han mantenido este miércoles una reunión en la Casa Blanca. Se ha tratado de un encuentro buscado por el líder israelí para tratar de avanzar ante el republicano su “perspectiva sobre los principios esenciales” que cree que deberían guiar las negociaciones que Washington está teniendo con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. (Seguir leyendo)
Netanyahu firma en Washington su adhesión a la Junta de la Paz de Trump
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.
La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.
Abbas pide a EEUU "acciones decisivas" para frenar la anexión de Cisjordania por parte de Israel
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido este miércoles a Estados Unidos y la comunidad internacional adoptar "acciones decisivas" frente a los planes de anexión de Israel sobre Cisjordania, una cuestión que "socava" el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.
Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa dada junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con el que se ha reunido en Oslo, la capital de Noruega. Allí ha denunciado que esto supone una "violación del Derecho Internacional, de la solución de dos Estados y de las instituciones del Estado palestino", según un comunicado.
Israel anuncia la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de un doble atentado en 2004
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de "un terrorista de Hamás" al que acusa de estar detrás de un doble atentado suicida perpetrado en 2004 que dejó 16 muertos, en el marco de un bombardeo ejecutado la semana pasada contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.
Así, ha indicado que el hombre, identificado como Basam Hashem al Fatá Himoni, originario de Hebrón, "operaba desde 2004 como parte de un escuadrón que llevó a cabo ataques asesinos en Israel", incluido el citado atentado en Beersheba, que dejó 16 muertos y alrededor de cien heridos.
Oriente Próximo
Pezeshkian reitera que Irán "no busca armas nucleares" y se abre a "cualquier tipo de verificación"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado este miércoles que Teherán "no busca hacerse con armas nucleares" y ha subrayado que el país "está abierto a cualquier tipo de verificación" en este sentido, días después del reinicio de conversaciones indirectas con Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
"Somos sinceros con nuestro pueblo y con la comunidad internacional. La República Islámica de Irán no busca hacerse con armas nucleares y hemos reiterado esta posición en numerosas ocasiones. Estamos preparados para cualquier tipo de verificación", ha dicho durante un discurso durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979.
Así, ha matizado que "el muro de desconfianza que han creado Estados Unidos y algunos países europeos con su comportamiento y afirmaciones ha evitado que se alcancen resultados rápidos en las conversaciones", según una transcripción de sus declaraciones publicada por su oficina.
El emir de Qatar aborda con Trump los esfuerzos para "reforzar la seguridad y la paz" en Oriente Próximo
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar los "esfuerzos internacionales para una desescalada y el refuerzo de la seguridad y la paz" en Oriente Próximo, en plena visita a Washington por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
La Casa Real qatarí ha indicado que la llamada ha permitido a las partes "intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos más destacados a nivel regional e internacional", con el foco especial en la situación en Oriente Próximo.
"Se ha puesto énfasis en la importancia de mantener la coordinación y las consultas en asuntos de interés común y a la hora de apoyar los esfuerzos diplomáticos destinados a resolver las crisis a través del diálogo y los medios pacíficos", ha apuntado en un comunicado.
Bruselas condena las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania
La Comisión Europea (CE) condenó este miércoles las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania, que dejan sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad, ya que "son contraproducentes e incompatibles con el derecho internacional". "Las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad israelí para Cisjordania son contraproducentes e incompatibles con el derecho internacional. Podrían socavar los esfuerzos internacionales en curso para la estabilización y el avance de los esfuerzos pacíficos en la región", expresaron en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarias Hadja Lahbib y Dubravka Šuica.
La UNRWA tilda el plan de Israel para ampliar control en Cisjordania de "nuevo golpe al Derecho Internacional"
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha tildado de "nuevo golpe al Derecho Internacional" la decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.
"Las nuevas medidas israelíes allanan el camino para una expansión acelerada de los asentamientos en Cisjordania, socavando aún más el futuro de los palestinos", ha dicho el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, en respuesta a la aprobación de la propuesta, que ha descrito como "una receta para un mayor control, desesperanza y violencia".
"Estas medidas también suponen un nuevo golpe al Derecho Internacional, sentando precedentes peligrosos con repercusiones globales", ha alertado Lazzarini en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, sumándose a las condenas por parte del secretario general de la ONU, António Guterres.
