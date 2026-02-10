Operación 'Lanza del Sur'
Al menos dos muertos y un superviviente en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
La operación se enmarca en el plan 'Lanza del Sur', una ofensiva que ha causado la muerte de más de un centenar de personas desde el pasado mes de septiembre de 2025
EP
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la muerte de dos personas a bordo de una embarcación supuestamente involucrada en el narcotráfico que navegaba por aguas del Pacífico Oriental, en un nuevo ataque que ha dejado un superviviente.
"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha asegurado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en redes sociales.
El organismo ha asegurado en el mismo mensaje que ha informado "inmediatamente" después del ataque a la Guardia Costera, que ha activado el sistema de búsqueda y rescate del único superviviente.
El objetivo del bombardeo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, ha sido una embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas" y forma parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla