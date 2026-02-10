Congresistas de EEUU denuncian que han sido borrados seis nombres de los papeles de Epstein

Legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por la eliminación de nombres de seis hombres en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones.

Los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, señalaron en una conferencia de prensa que las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación aprobada en noviembre y que obliga a la divulgación completa de los archivos de Epstein. Este lunes, ambos congresistas revisaron los materiales en computadoras controladas dentro de un edificio del Departamento de Justicia.

Massie indicó que al menos uno de los hombres era ciudadano estadounidense y otro extranjero, mientras que la nacionalidad de los demás era incierta, y sugirió que al menos uno podría estar bajo investigación.

Revelación de identidades

El legislador no descartó que en los próximos días revele los nombres desde la tribuna del Congreso o en una audiencia, amparado por la cláusula de 'Discurso y Debate' que protege a los legisladores de posibles demandas.

Por su parte, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro del comité de Justicia, también examinó los archivos y criticó las redacciones de personas que no parecen ser víctimas, pero que podrían estar vinculadas como cómplices o facilitadores. Raskin señaló como ejemplo la omisión del nombre de Les Wexner, exCEO de Victoria's Secret, quien tiene una declaración programada ante el Congreso.

Los legisladores advirtieron de que algunas redacciones podrían haber sido realizadas antes de la revisión del Departamento de Justicia, posiblemente por el FBI, lo que complica la transparencia total. También destacaron que se eliminaron detalles relacionados con Donald Trump en comunicaciones de los abogados de Epstein, aunque el presidente estadounidense solo fue mencionado como invitado, no como miembro, de su club Mar-a-Lago.