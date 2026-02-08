Reino Unido
Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein
Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto
EFE
Londres
Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del Río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: "No soy una criminal"
- Este pueblo de Murcia tendrá un superpuente en febrero de 2026 al solaparse el festivo con el Carnaval