Andréi Kurkov, escritor ucraniano: "Los ucranianos saben que mientras Putin siga vivo, no habrá paz"

Pese a haber nacido en San Petersburgo y hablar el ruso como idioma materno, el aclamado escritor y ensayista Andréi Kurkov se siente completamente vinculado a Ucrania, país en el que reside desde los 2 años, y a su lucha frente a un vecino que cuestiona incluso su derecho a existir. Con estos mimbres, Kurkov es la persona idónea para reflexionar sobre lo que significa ser ucraniano, para adivinar el impacto que tendrá en la cultura rusa la actual guerra, y sobre todo para entender mejor el estado de ánimo en el país atacado, y la psicología de quienes un día de 2022 ordenaron invadirlo.

Recientemente ha dado una charla en el Instituto Francés con la profesora Carmen Claudín. ¿Qué mensaje transmitió?

Hablé de lo que está sucediendo en Ucrania y de la historia, porque se desconoce que Ucrania tiene su propia historia independiente de Rusia. La mentalidad ucraniana es diferente de la rusa, porque los ucranianos son individualistas, son agricultores independientes y personas politizadas por naturaleza. Desde el siglo XVII, el territorio ucraniano era independiente y los cosacos elegían al líder del hetmanato cosaco. Y en aquella época, durante casi 100 años, Ucrania fue casi un Estado. No tenía fronteras fijas, porque estaba en guerra constante con Polonia y Rusia.

Siempre hubo intrigas, ¿no?

Sí, y por eso el carácter nacional de los ucranianos es prácticamente el de un demócrata-anarquista. Porque para los ucranianos el poder nunca fue sagrado y frecuentemente hubo intentos de cambiar a un 'atamán' (líder cosaco) por otro. Rusia ha sido siempre una monarquía, es decir, la mentalidad rusa es una mentalidad colectiva de súbditos del monarca, que son leales, que aman a su zar. El Holodomor (hambruna provocada por Stalin) de 1932-1933 fue un castigo a los ucranianos por ser individualistas. Es decir, fue un intento de romper la mentalidad nacional.

Mucha gente dice que los ucranianos rusoparlantes siempre miran hacia Moscú.

Eso nunca ha sido así. Ni siquiera en Járkov (ciudad rusoparlante junto a la frontera). Putin la está destruyendo porque estaba seguro de que Járkov aceptaría a Rusia, de que Járkov es una ciudad rusa. Y Járkov resultó ser un hueso muy duro de roer, se resistió con mucha ferocidad contra Rusia. Allí mataron a un grupo de fuerzas especiales de Rusia. Fue el primer golpe muy fuerte para la moral de Rusia.

¿El Donbás es diferente?

Sí. Porque hay un pequeño porcentaje de la población que no quiere vivir en Ucrania. Además, los habitantes de Donbás, los más activos, eran jubilados que sentían nostalgia por la Unión Soviética. Y Rusia explotó esa nostalgia.

¿Cuál ha sido el efecto de la invasión de Rusia entre los ucranianos?

Al principio entraron en shock. Y la mitad del país se subió a coches o trenes para irse al oeste de Ucrania o al extranjero. Luego, cuando liberaron la región de Kiev, mucha gente del oeste de Ucrania regresó a Kiev. A Odesa, a otras ciudades. Y aquellos que se fueron y regresaron se convirtieron en grandes patriotas de Ucrania.

¿Cuál es la situación actual?

La gente está cansada, quiere que todo termine. Pero incluso aquellos sin conocimientos políticos entienden que, mientras Putin siga vivo, no puede haber una paz verdadera. La gente está cansada, enfadada, pero no está dispuesta a sacrificarlo todo por una paz mítica con Rusia.

¿Comprenden lo que sucederá si Rusia gana, una rusificación a gran escala y todo lo demás?

Sí. Probablemente, esta sea una de las razones por las que incluso los ucranianos piensan que sería bueno detener la guerra, pero cuando los periodistas les preguntan en la calle si están dispuestos a votar en un referéndum para ceder los territorios ocupados a cambio de la paz, todos responden que no.

¿Cómo valora la reacción de la UE hasta ahora?

Por primera vez, la UE empezó a debatir su propia hipocresía. Al comienzo de la guerra hablé con políticos en Austria, y me dijeron que era un país neutral, que no podían apoyar a Ucrania porque su economía se derrumbaría sin el gas y el petróleo rusos. Ahora ya no hablan de eso. Siguen sin ayudar a Ucrania, pero están aprendiendo a vivir sin el gas ruso. Aún se nota un efecto muy potente de la cultura rusa en la mentalidad europea. Porque Rusia, y también la URSS, han invertido un montón de dinero en promover la gran cultura rusa. Ello ha creado un complejo de inferioridad en muchos intelectuales europeos, que consideran que la cultura rusa es superior a la europea.

Hablando de cultura, ¿Dostoyevski y Tolstói, están sirviendo al Kremlin para justificar la guerra?

Si lees a Dostoyevski y Tolstói, puedes encontrar algunas ideas que se utilizan ahora en la guerra. Dostoyevski consolidó el principio del fatalismo, y escribió que el hombre no puede hacer prácticamente nada contra el destino. Por eso la intelectualidad rusa es tan pasiva. Putin utiliza la cultura rusa: el teatro de Mariúpol, que fue destruido por los bombardeos rusos al principio de la guerra, cuando cerraron las ruinas, las taparon con enormes telas en las que había retratos de Dostoyevski, Pushkin, Tolstói y otros clásicos de la literatura rusa.

¿Cree que gracias a la guerra en Ucrania, Europa está aprendiendo cómo resistir a Rusia?

Sí, pero esto también sucede gracias a Trump. Es decir, Europa se ha acercado a Ucrania porque EEUU se ha alejado al mismo tiempo de Europa y Ucrania. Y en esta situación, nadie sabe cuál será el futuro de la OTAN, lo que significa que habrá que hablar de un Ejército europeo. Si hablamos de un Ejército paneuropeo, el más fuerte en este momento es el ucraniano, situado en la frontera oriental de la Unión Europea.

Si ahora se detiene la guerra, al Kremlin le resultará muy difícil explicárselo a los ciudadanos rusos.

Por eso, esta guerra no terminará hasta que Putin se vaya, se muera u ocurra algo. Esta es la última guerra de Putin, y no la puede perder porque ahora piensa en cómo lo describirán en los libros de historia en la escuela. Es decir, quiere que escriban sobre él que fue el zar más poderoso, el que hizo grande a Rusia de nuevo. Si firma un tratado de paz, independientemente de cómo se explique, habrá capitulado, y demostraría que es débil. Habrá aceptado que Rusia no pudo cumplir los objetivos que prometió al pueblo ruso.