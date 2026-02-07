En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez
La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha alertado que el proyecto de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, contiene "omisiones graves" y ha denunciado que "una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera", exigiendo nuevamente la liberación "inmediata" de todos los presos políticos.
"El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", ha denunciado PUD en un comunicado en el que ha subrayado además que "la amnistía no es automática" y que "excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica" ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".
"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas).
Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.
Argentina busca liberación de ciudadanos presos en Venezuela con ayuda de Israel y EEUU
El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró este viernes que los Gobiernos de Israel, Estados Unidos e Italia colaboran con el del país suramericano en las negociaciones para lograr la liberación de los dos argentinos detenidos en Venezuela.
"La situación de los rehenes, en Venezuela, es una situación muy, muy delicada. El Gobierno argentino está pendiente de la situación, minuto a minuto. Ha estado con países amigos y con nuestras propias gestiones logrando la liberación y las novedades de los diferentes rehenes políticos que tiene Venezuela de ciudadanos argentinos", expresó Quirno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno).
Además, expresó que Argentina ha intentado moderar su retórica sobre esta cuestión "por la delicadeza de la situación" y porque, pese a que en las últimas semanas fueron liberados tres detenidos con ciudadanía argentina, aún quedan allí el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
Zapatero asegura tener "gran confianza" en Delcy Rodríguez y destaca su labor en Venezuela
El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este viernes, durante su visita a Caracas, que siente una "gran confianza" en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
A su juicio, ha dado en un tiempo récord pasos que "están produciendo una nueva manera de respirar" en el país suramericano, "tras muchos años muy difíciles".
Meloni y Vance analizan los últimos acontecimientos en Venezuela
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordaron este viernes en una reunión los principales asuntos internacionales, con especial atención a Venezuela e Irán, informó el Gobierno italiano.
El encuentro tuvo lugar antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina (norte) y contó también con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.
Meloni y Vance ratificaron la sintonía entre los gobiernos de Italia y Estados Unidos y subrayaron el vínculo entre ambos países.
Abel Gilbert
Zapatero llega a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores
El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha retornado a una Caracas donde ya no se reunirá furtivamente con Nicolás Maduro. Su anfitriona es la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez. La sustitución en el Ejecutivo derivada de los sucesos del 3 de enero encuentra a Zapatero, quien había fungido como mediador con el Palacio de Miraflores en diferentes momentos críticos, en un país diferente. Como prueba de estos cambios que se avecinan la Asamblea Nacional (AN) acaba de dar el primer paso para promulgar una ley de amnistía a los disidentes políticos.
Lee la noticia completa aquí
Cerrar "ciclos de confrontación"
El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este jueves que la propuesta de una amnistía -aprobada hoy por el Parlamento en primera discusión- es un "gesto de humanidad" para "cerrar ciclos de confrontación" en Venezuela. "Una ley de amnistía no es solo un documento legal; es un gesto de humanidad para reunificar a las familias y cerrar ciclos de confrontación", afirmó el parlamentario en un mensaje publicado en X.
Delcy Rodríguez pide "madurez política"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves "madurez política" para lograr la "reconciliación", luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el período de los gobiernos del chavismo. "La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío", afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz, organizaciones territoriales con funciones de seguridad, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).
La Asamblea Nacional avanza en una esperada ley de amnistía como paso "decisivo" hacia la paz en el país
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos "decisivos" hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
"El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026", ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.
Según la Constitución, "para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes", siendo que en la primera se aborda "la exposición de motivos", así como "sus objetivos, alcance y viabilidad", mientras que en la segunda se haga un debate "artículo por artículo".
Las familias piden liberar a los presos políticos y participar en proceso de amnistía en Venezuela
Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos estos detenidos y pedir su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Decenas de familiares y activistas se concentraron con imágenes y carteles con los nombres de sus parientes, banderas de Venezuela y pancartas con mensajes como, 'Seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos'.
"Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente", coreaban los asistentes, cerca de quienes había una gran presencia de funcionarios militares y policiales.
- Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia
- Estos son todos los carnavales que se celebran este fin de semana en Murcia
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Detenido el portero de un edificio de Murcia por acosar durante tres años a una vecina menor de edad
- Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair: 'El Aeropuerto de la Región de Murcia va a seguir sin verse afectado por los recortes
- Persecución de película: huye de la Policía a más de 200 km/h desde Alcantarilla y acaba detenido tras colisionar en Campos del Río