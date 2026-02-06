Contra los chiís de Pakistán
Al menos 31 muertos y 169 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad
Redacción
Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades. "El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169", señaló la administración de distrito en un comunicado publicado en la red social X.
El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo a EFE que según la información preliminar se trató de un atentado suicida, y añadió que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad. La explosión se produjo en un 'imambargah' (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.
Las autoridades mantienen acordonada la zona del ataque y han desplegado personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos, informó la administración en un comunicado separado. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias por las víctimas y afirmó que "atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", según un comunicado difundido en X.
Por su parte, el primer ministro, 'Shehbaz Sharif', expresó su profundo pesar por las muertes y ordenó una investigación exhaustiva para identificar de inmediato a los responsables, informó su oficina. El atentado se produjo después de otro ataque suicida registrado el noviembre pasado a las afueras de un complejo judicial de distrito en Islamabad, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas.
