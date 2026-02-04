En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela, en "calma"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el país está en "calma" a un mes del ataque de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. "El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Petro entrega a Trump una lista con capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes en una rueda de prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump, una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", dijo Petro.
Por su parte, Trump dijo que se llevaron "muy bien" durante el encuentro y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.
El Gobierno cubano niega que se esté diseñando una mesa de negociación con EEUU
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossio negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con EEUU una mesa de negociación. El diplomático aseguró que se han "intercambiado mensajes" desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación bilateral porque ese diálogo "no se ha empezado".
Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntas para derrotar al narco
El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que los ejércitos de Venezuela y de su país enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están "arrodillados al narcotráfico sean derrotados".
Cientos de manifestantes exigen en Caracas una amnistía de "amplio alcance" para los presos políticos
Cientos de estudiantes universitarios, activistas, familiares de presos políticos y algunos excarcelados protestaron este martes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para exigir una amnistía de "amplio alcance", en un proceso con transparencia y con "garantías de no repetición", tras la propuesta de ley anunciada el pasado viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los manifestantes se congregaron en la Plaza del Rectorado de la UCV, en Caracas, con banderas, pancartas y fotografías de los cientos de presos políticos reportados por ONGs en el país sudamericano.
Trump dice a Petro en una tarjeta que fue un "gran honor" conocerlo y que ama Colombia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un "gran honor" conocerlo y que ama Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington. "Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.
Concluye la reunión de Trump y Petro en la Casa Blanca tras dos horas
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, concluyó este martes en la Casa Blanca tras dos horas de diálogo, con el objetivo de relanzar la relación bilateral después de un año de desencuentros.
México reitera su disposición a aportar "la mesa" para mediar entre Cuba y EEUU
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su país siempre ha "puesto la mesa" para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones. "Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
La reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca se desarrolla a puerta cerrada y sin prensa
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se está desarrollando este martes a puerta cerrada en la Casa Blanca y sin acceso a la prensa. Es habitual que Trump decida a última hora permitir la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas cuando recibe a un mandatario extranjero, pero por ahora no ha sido así. El republicano tampoco salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.
Amnistía denuncia la ausencia de "medidas para hacer justicia" en Venezuela pese a las excarcelaciones
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes la ausencia de "medidas significativas para hacer justicia" en Venezuela a pesar de las excarcelaciones que han tenido lugar desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño hace un mes. La organización, que considera este acto una "agresión que debilita aún más el orden internacional basado en normas", ha advertido en un comunicado de que la población venezolana se encuentra de nuevo "a la espera de justicia". "Mientras, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y sin garantías de no repetición", ha denunciado.
