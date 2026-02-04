El escándalo de Mandelson y Epstein sacude al Gobierno laborista y pone en apuros a Starmer

Los vínculos entre el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein y el exministro laborista y exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, están provocando un dolor de cabeza al primer ministro, Keir Starmer. Los principales partidos de la oposición le han exigido que publique todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador, anunciado en diciembre de 2024, para aclarar hasta qué punto el líder laborista y sus asesores más cercanos conocían los detalles de esta relación. Parte de estos detalles, publicados en los últimos días, apuntan a que Mandelson facilitó información sensible a Epstein en su etapa como ministro.

Starmer ha tratado de desvincularse por completo de Mandelson y ha insistido en que el exembajador "mintió repetidamente" cuando fue interrogado sobre su relación con Epstein. "Lamento haberlo nombrado. Si entonces hubiera sabido lo que sé ahora, nunca habría estado cerca del Gobierno", ha asegurado el primer ministro en la sesión de control semanal en la Cámara de los Comunes. "Estoy tan enfadado como cualquier ciudadano y cualquier miembro de esta Cámara. Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido", ha añadido.

Las explicaciones de Starmer, sin embargo, no han sido suficientes para los partidos de la oposición. El Partido Conservador ha presentado una moción parlamentaria para exigir al Gobierno la publicación de todos los detalles del proceso de selección de Mandelson como embajador, incluida su declaración de posibles conflictos de intereses; información sobre su empresa de asesoría, Global Counsel, y sus potenciales vínculos con Rusia y China; los correos electrónicos intercambiados con el jefe de Gabinete de Starmer, Morgan McSweeney; o las actas de las reuniones con ministros del Gobierno laborista en su etapa como embajador en Washington.

Moción parlamentaria

Starmer se ha mostrado dispuesto a publicar parte de estos documentos, pero ha incluido una enmienda en la moción de los 'tories' para evitar revelar información que pueda afectar a la seguridad nacional o a la relación con Estados Unidos. "Existen cuestiones muy delicadas relacionadas con la seguridad, la inteligencia y el comercio que no pueden revelarse sin comprometer la relación entre los dos países o con un tercer país", ha asegurado el primer ministro, quien ha insistido en que su equipo está colaborando con la Policía Metropolitana en su investigación criminal contra Mandelson, anunciada este martes.

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, ha acusado a Starmer de "sabotear" su moción y ha exigido que sea la comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico la que decida qué documentos deben publicarse. Una propuesta que han apoyado públicamente algunos diputados laboristas, incluida la exnúmero dos del Ejecutivo, Angela Rayner, y que ha puesto al primer ministro en una situación delicada. El apoyo a la moción de los 'tories' por parte de un número significativo de laboristas supondría un duro golpe para el Gobierno y pondría en evidencia, de nuevo, la falta de liderazgo de Starmer.

Información sensible

La publicación de millones de documentos sobre el caso Epstein ha sacado a la luz detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación con Mandelson, los cuales han provocado una nueva ola de indignación pública. Entre las informaciones reveladas están tres transferencias de 25.000 dólares cada una que el multimillonario estadounidense hizo a cuentas vinculadas a Mandelson en 2003 y 2004, unos ingresos que asegura no recordar.

Los documentos también apuntan a que el exembajador compartió información sensible con Epstein en su etapa como ministro de Comercio en el Gobierno de Gordon Brown, incluidos los planes del Ejecutivo de vender activos del Estado para reducir la deuda pública o la aprobación de un rescate de 500.000 millones de euros por parte de la Unión Europea para salvar la moneda única en plena crisis financiera. Esta información fue aprovechada presuntamente por Epstein y por altos cargos de instituciones financieras para hacer negocio en un momento de extrema dificultad económica para millones de personas en todo el mundo.