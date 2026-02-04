EEUU propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales críticos para competir contra China

Estados Unidos propuso este miércoles la formación de un bloque de socios comerciales con países aliados para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia. "Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona", aseguró el vicepresidente, JD Vance, en su intervención durante una reunión ministerial sobre minerales críticos en el Departamento de Estado.

Al encuentro acudieron cancilleres y representantes de 55 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y también de la Unión Europea (UE). Este llamamiento a la cooperación es inusual por parte de la Administración de Donald Trump, que ha demostrado poco interés por el multilateralismo y ha privilegiado las negociaciones bilaterales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en que la "excesiva concentración" del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país - en referencia a China- puede convertirse en una "herramienta de presión" en la geopolítica. El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la creación de cadenas de suministro globales, "fiables y diversas" mediante el impulso de nuevas inversiones y subrayó que el Gobierno del presidente, Donald Trump, ya ha movilizado miles de millones de dólares, incluido una nueva reserva estratégica de minerales. "Tenemos previsto firmar nuevos acuerdos marco sobre minerales críticos con varios socios a lo largo del día de hoy", aseguró.

Por su parte, la UE ya había adelantado su intención de negociar con Estados Unidos un acuerdo de cooperación sobre materias primas críticas, similar a los que el bloque comunitario ya mantiene con otros socios, con el fin de coordinar esfuerzos en el suministro de estos recursos considerados estratégicos. Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

La cumbre tuvo lugar el mismo día en que Trump mantuvo una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, que catalogó de "excelente" y en la que abordaron asuntos comerciales, Taiwán, la guerra de Ucrania e Irán, así como la visita del mandatario estadounidense a China prevista para abril.