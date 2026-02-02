Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en un ataque de Ucrania sobre Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod

Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este lunes por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la ciudad de Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod, han informado las autoridades locales.

"La ciudad de Stari Oskol ha sido atacada por dos aviones no tripulados. Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque de un dron contra una vivienda particular (que) ha quedado destruida por el fuego", ha denunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales, donde también ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a los seres queridos de las víctimas.