Irán asegura que está avanzando con EEUU en la creación de un "marco de negociaciones"

Despues de varios días de declaraciones amenazantes y del despliegue militar estadounidense cerca de aguas iraníes, este domingo la situación entre Washington y Teherán apunta a una posible desescalada. Así se deduce del anuncio realizado por el secretario del Consejo Supremio de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, quien sostiene que Washington y Teherán están haciendo progresos en este sentido. "Contrariarmente a la atmósfera de guerra artificial de los medios de comunicación, la formación de un marco para las negociaciones está avanzando", afirmó Larijani en X.

El alto cargo de seguridad iraní publicó el mensaje después de recibir en Teherán al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, quien realizó una visita sorpresa a la capital iraní en un intento de mediar ante la escalada de tensiones por el despliegue de una gran flota estadounidense en el golfo Pérsico. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informó este domingo de que Al Thani mantuvo un encuentro con el jefe de la diplomacia iraní, Abbás Araghchi. "Esta reunión se celebró como continuación de los esfuerzos y consultas entre los países de la región sobre los acontecimientos regionales, y para intercambiar puntos de vista sobre la preservación de la paz y la estabilidad en la región", indicó Baghaei.

En este sentido, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que una guerra no es del interés de Teherán ni de Washington, durante una conversación telefónica con su homólogo de Egipto, Abdelfatá al Sisi. "Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra y está firmemente convencido de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región", aseguró Pezeshkian.

Trump: "Están hablando"

El mensaje de Larijani llega, asimismo, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que Irán quiere negociar y "está hablando" con su Gobierno. "Irán está negociando con nosotros y veremos si podemos hacer algo; de lo contrario, veremos qué sucede... Tenemos una gran flota desplegada allí", aseveró en declaraciones a Fox News.

En una comparecencia a bordo del Air Force One, el republicano reiteró la disposición de Teherán a negociar y vio posible alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con la república islámica, aunque subrayó que este debe incluir la renuncia a las armas nucleares. Teherán ha negado en innumerables ocasiones trabajar para lograr el arma nuclear, pero según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), antes de la guerra de 12 días del pasado junio estaba enriqueciendo uranio al 60%, un nivel que podría avanzar muy rápido hasta el 90% necesario para el uso militar y muy lejos del 3,25% máximo para uso comercial que permitía el acuerdo de 2015.

Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln', junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas de Trump de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense también había amenazado con atacar a las autoridades iraníes por la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país entre el 28 de diciembre y el 11 de enero, en las que, según el balance oficial, murieron 3.117 personas. Sin embargo, la organización opositora de derechos humanos HRANA, con sede en EEUU, eleva la cifra a 6.713 muertos, entre ellos 137 niños. HRANA cifra además en 11.021 los heridos y en 49.070 los detenidos.

Medida contra la UE

En paralelo, el Parlamento iraní reaccionó este domingo en contra de la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria acordada por los ministros de Exteriores de la UE el pasado jueves. "De conformidad con el artículo siete de la Ley de Medidas Recíprocas frente a la designación del Cuerpo de Guardianes como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos serán considerados grupos terroristas", señaló el presidente de la Cámara, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión, según informó la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo.

"Europa se ha pegado un tiro en el pie", dijo el presidente del Parlamento, vestido con el uniforme de la Guardia, al igual que otros diputados, antes de acusar a la UE de actuar como un "sirviente" de EEUU, un "amo que no respeta a sus vasallos". "Una vez más, al obedecer ciegamente a los estadounidenses, los líderes europeos han actuado en contra de los intereses de sus pueblos", añadió.

Qalibaf ha encomendado a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento que los agregados militares de los países de la Unión Europea en Irán sean declarados terroristas, según informó Tasnim.

El anuncio se basa en la Ley de Medidas Recíprocas, aprobada en 2019, después de que Estados Unidos incluyera a la Guardia en su lista de organizaciones terroristas, y permite que Irán tome medidas recíprocas contra cualquier nación que siga esa decisión.