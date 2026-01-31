La OTAN pone a prueba a su Fuerza de Reacción en plena crisis entre aliados

De repente, una cadena de incidentes en el norte de Europa escala al borde de un choque militar con Rusia. No hay tiempo para que, una vez tomada la decisión política, los aliados de la OTAN alisten y concentren una fuerza de disuasión. Mientras el conflicto adquiere temperatura, se activan baterías de misiles, salen de sus hangares los bombarderos, se concentran submarinos y fragatas y se aproximan contingentes de infantería y carros, se hace imperiosa la necesidad de una actuación militar de presencia rápida, ampliable y suficientemente masiva como para detener la bola de nieve en plena ladera. No hay tiempo de planear reposadamente si no se quiere que el problema derive en guerra.

Con esa intención ideó la OTAN en 2022, en la cumbre de Madrid, la Fuerza de Reacción Aliada, o ARF, hija de un nuevo concepto estratégico de la organización. Y para resolver la incógnita de en cuánto tiempo estaría realmente operativa, su comité militar pone en marcha las maniobras Steadfast Dart.

El "Dardo Firme" es el mayor despliegue militar programado por la Alianza Atlántica para este año. Su lema es "Preparación, Velocidad, Disuasión". Tiene gran envergadura, pero aún nuevo: es su segunda edición. Activa fuerzas en los cinco dominios militares --tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio-- y reúne a 10.000 militares de 11 países.

Infantes de Marina españoles, embarcados para el ejercicio Steadfast Dart 26. / Kay Nietfeld - Europa Press

Esta será la primera gran ocasión de despliegue conjunto de unidades bajo el estandarte de la estrella polar de la OTAN desde que Donald Trump haya puesto en tensión la confianza interna en la organización por reclamar agresivamente el control de Groenlandia y acusar de dejación en Afganistán a sus aliados.

Dimensión europea

Participan en Steadfast Dart 26 el Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Lituania, Alemania, Chequia, Bulgaria, Bélgica... y España. De hecho a este país le corresponde enviar 1.500 soldados --salen el día 3-- y el liderazgo de dos de los componentes de la maniobra: el naval, desde la base de Rota, y el de fuerzas de Operaciones Especiales, guerrilleros que enviar a Alemania, el principal terreno de juego de estos ejercicios militares.

No está Estados Unidos en la lista de países participantes; este ensayo de reacción tiene una dimensión muy europea... salvo por el detalle de que es el general de la US Air Force Alexus G. Grynkewich, al que llaman Grynch los amigos, la última instancia de evaluación del ejercicio.

Grynkewych es el comandante supremo aliado en Europa, el SACEUR. Es un militar norteamericano, pero su biografía le ata a Europa: es nieto de emigrantes bielorrusos, un matrimonio de científicos de Minsk que halló refugio en Estados Unidos.

Carros de combate españoles en un ejercicio artillero en la base militar de Adazi, en Letonia. / Valda Kalnina - EFE

En la dimensión europea de las maniobras está el cuartel general que también se examina. De las muy diversas áreas en tensión en el planeta, pocas con tanto riesgo últimamente como la que observa el Comando de Fuerza Conjunta de la OTAN, con sede en Brunssum (Países Bajos). Su área de responsabilidad son los flancos Norte y Este de Europa. Y en esa área, Alemania es el escenario en el que se planean este año las Steadfast Dart.

Ejército conjunto

Opinan militares españoles que la tensión en el estrato político de la OTAN no desciende al estamento militar, no lo empapa por más que sea escandalosa y áspera la diplomacia de Trump. "El trabajo de la misión se hace, los profesionales nos centramos en el nivel táctico, y es la inercia del trabajo lo que manda, no el ruido político", explica el coronel Carlos Calvo, veterano de misiones en los Balcanes sobre las que --eran otros tiempos-- discutían ásperamente Francia y Estados Unidos.

Mapa esquemático del despliegue de fuerzas en el ejercicio Steadfast Dart 26, publicado por el ejército alemán / Bundeswehr

En las Steadfast Dart 26 se pone a prueba la ARF, el corazón de la moderna forma de respuesta de la Alianza: un acordeón con contingentes militares permanentes en cada país dispuestos como fuerza de respuesta inmediata para su despliegue en 10 días en cualquier punto del territorio del Tratado, que puede ir aumentando por "paquetes" --así los llama el Estado Mayor de la Defensa español-- hasta 300.000 soldados movilizados en el primer mes de conflicto, o hasta 800.000 "desplegables en seis meses en toda el área de operaciones OTAN", explica un manual hecho público por el Ejército alemán, Bundeswehr.

Liderazgo naval español

A la Armada le corresponde el mando del Componente Marítimo de la ARF hasta julio. Para ello se ha configurado en Rota (Cádiz) el SPMARFOR. En la sopa de siglas de la OTAN, esas significan Spanish Maritime Forces Headquarters. Ha contado esta semana la Armada que, de los 32 países que forman la OTAN, solo seis ponen al servicio de la Alianza un cuartel general capaz de liderar una Fuerza Naval.

El escenario marítimo de las maniobras es el Báltico alemán y el mar del Norte. Se moverán 15 buques. Entre ellos, el famoso portadrones turco Anadolu, la fragata F100 Cristóbal Colón, la Juan de Borbón, el buque de aprovisionamiento en combate Patiño y el barco de asalto anfibio Castilla, que es el buque insignia de esta flota.

Fragata Cristóbal Colón, parte del Componente Naval de las maniobras Steadfast Dart 26 / EMAD

Esta será la mayor contribución de la Armada a un ejercicio OTAN en este año. Entre las oportunidades que busca aprovechar con el ejercicio están las enseñanzas sobre interacción de buques de combate, desembarcos anfibios, vuelos de aviones de patrulla, tráfico de datos de redes de sensores y cruces de drones.

Enseñar los dientes

La ARF no está pensada solo para el combate, es sobre todo una herramienta para "mostrar resolución". La expresión forma parte de la presentación que de la ARF hacen los manuales de la Alianza Atlántica. De su concepto estratégido renovado en la Cumbre de Madrid se desprende que, tras años de pacífico sopor en Europa y el Atlántico Norte, y a partir de la invasión de Ucrania, a la organización no le basta con tener acumulados medios y tropas: debe moverlos para mostrar una disposición creíble a reaccionar militarmente.

Steadfast Dart 25 fue el primer gran ensayo de "respuesta inmediata ante una amenaza emergente a nuestra Alianza", tiene explicado el pasado en una comparecencia el 19 de enero el general Grynkewich. Se probó el despliegue en Rumania, Grecia y Bulgaria. Ahora es el turno del norte. El escenario, avisa el Ejército alemán, "no es ficticio".

Tropas italianias ligadas a la Fuerza Aliada de Reacción desembarcan en Alemania para las maniobras Steadfast Dart / NATO

Aunque este lunes zarpa el componente naval y el día 8 se ponen en acción el resto de fuerzas, las maniobras ya llevan un mes de actividad. En enero ha estado desarrollándose la fase de despliegue. Ahora comienza el ensayo. Hasta marzo estará vigente el ejercicio.

Para ello se simula un conflicto de alta intensidad. Hacia puertos y aeropuertos alemanes fluyen aviones turcos, búlgaros, británicos, griegos e italianos, y buques turcos, italianos, franceses y españoles, con colaboración del Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

Tras el telón de los grandes movimientos de tropas, vehículos, aviones y buques, la OTAN va a poner en marcha en este ejercicio una filosofía de adiestramiento de cada soldado. Lo llaman "entrenamiento audaz". Su impulsor es un almirante francés, Pierre Vandier, comandante supremo aliado para la Transformación. Básicamente, se trata de aprovechar todas las tecnologías disponibles para que las diferentes fuerzas en el escenario actúen como una sola... pero cambiándoles constantemente la situación. A esto último lo llamó Vandier ante la prensa el pasado 22 de enero con una expresión que sirve de metáfora para el actual estado de cosas en el mundo: "Entorno volátil".