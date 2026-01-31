VENEZUELA
El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares
EFE
El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa.
El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha dado la bienvenida a este anuncio de ley de amnistía general.
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones