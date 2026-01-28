Accidente aéreo
Mueren los 15 pasajeros del avión desaparecido en Colombia tras ser hallado accidentado
EFE
Bogotá
El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.
- Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
- Murcia vive un 'éxodo' urbano: así ha cambiado la población en barrios y pedanías
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- Abusa sexualmente de un niño de 10 años en una pastelería de Murcia