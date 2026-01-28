Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski aboga por "trabajar en más profundidad" algunos puntos del plan de EEUU para la etapa de posguerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha destacado este miércoles que hay varios asuntos de la propuesta de Estados Unidos para la etapa de posguerra que "necesitan ser trabajados en más profundidad", incluidos los relacionados con los fondos para la reconstrucción, si bien ha afirmado que los trabajos "progresan de forma activa". "Junto con nuestro equipo negociador y miembros del Gobierno, identificamos las áreas del acuerdo con Estados Unidos sobre la recuperación posbélica que requieren mayor profundización", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que entre estos puntos figuran "los parámetros para obtener y usar los fondos para la reconstrucción".
Rusia asegura haber derribado 75 drones ucranianos en nueve de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 75 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea rusos destruyeron 75 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso. La mayor parte del ataque se concentró en el suroeste del país, donde fueron derribados 24 drones en la región de Krasnodar, 23 en Crimea, seis en el mar Negro, cuatro en Astraján, tres en el mar de Azov y uno en Rostov. También fueron interceptados drones en las regiones de Bélgorod (cinco), Kursk (tres), Vorónezh (dos), Briansk (dos), Tambov (uno) y Volgogrado (uno).
Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev
Al menos dos personas murieron durante la pasada noche en la región de Kiev en un nuevo ataque aéreo ruso de larga distancia que también hirió a cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas. Rusia atacó además durante la madrugada ciudades como Krivi Rig y Odesa. En Krivi Rig -una ciudad industrial de la parte centro-este del país de la que es originario el presidente Volodímir Zelenski-, un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica e hirió a dos personas, según las autoridades locales.
Muere una persona y más de 20 resultan heridas en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos una persona ha muerto y más de 20 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras. El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han hallado el cadáver de un hombre durante la inspección de uno de los edificios alcanzados en el barrio de Peresip. Así, ha expresado sus condolencias a sus familiares, al tiempo que ha recalcado que las labores de búsqueda continúan en la zona. Lisak ha apuntado además que 22 personas han resultado heridas a causa de este ataque, al tiempo que ha afirmado que un total de 43 viviendas han sufrido daños materiales. "Hay tres desaparecidos", ha alertado, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado por ahora al respecto. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las acciones "ofensivas" y "decisivas" de sus tropas han permitido "liberar" las localidades de Kupiansk-Uzlovaya y Novoyakovlevka, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin facilitar detalles sobre posibles bajas en los combates. El jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha destacado este mismo martes que las fuerzas de Moscú "siguen avanzando en todas las direcciones" y ha agregado que en lo que va de mes han sido tomadas 17 localidades ucranianas", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Más de 500 kilómetros cuadrados de territorio han quedado bajo nuestro control (en este periodo)", ha dicho Gerasimov durante una visita a tropas desplegadas en Ucrania, en el marco de los avances obtenidos por las fuerzas rusas durante los últimos meses, principalmente en el este del país europeo.
Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos 22 personas han resultado heridas en la noche de este lunes en la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, a causa de un "ataque masivo" con drones ejecutado por el Ejército ruso y que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras "Por la noche, el enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo sobre Odesa con drones", ha anunciado este martes el jefe de la administración militar de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje difundido a través las redes sociales de la entidad en el que ha precisado que "22 personas han resultado heridas, incluyendo 14 con heridas leves, que han recibido asistencia en el lugar". Asimismo, Lisak ha indicado que "como resultado del bombardeo, una infraestructura, edificios residenciales, una guardería, una tienda y una obra en construcción han resultado dañados". El ataque, según reza un mensaje emitido unas horas antes, ha provocado "incendios a gran escala", ha destruido parte de un edificio residencial y ha afectado también a una iglesia en el centro de la ciudad. Además, ha obligado a evacuar y a rescatar a varias personas, incluido un niño.
Jefe de Estado Mayor ruso visita el frente y anuncia la toma de una urbe vecina a Kúpiansk
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, inspeccionó este martes las tropas de la agrupación militar Oeste, que combate en Ucrania, y anunció la toma de Kúpiansk-Uzlovói, en la región de Járkiv. "Fue liberado Kupiansk-Uzlovói. Ahora se inspeccionan y limpian las zonas urbanas de la ciudad", informó el viceministro de Defensa a través de la televisión estatal, Rossiya 24. La localidad se encuentra a unos seis kilómetros del nudo logístico y bastión de Kúpiansk, donde las autoridades militares rusas aseguran que permanecen atrapados cerca de 800 efectivos del Ejército ucraniano, aunque a finales de diciembre habían comunicado la toma de toda la ciudad. "Continúan las operaciones militares en las aldeas de Kovsharovka y Glushkovka. En total, hasta 800 militares permanecen en la zona sitiada, que abarca una extensión de cuatro por seis kilómetros", declaró Guerásimov.
Rutte insta a la UE a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a la Unión Europa a dar una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027, permitiendo la compra de armamento a Estados Unidos dado que la UE no puede "ni de lejos" cubrir las necesidades de defensa ucranianas.
Así lo ha pedido durante su intervención este lunes desde Bruselas en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, donde ha vuelto a incidir en la importancia de que los Estados miembro de la Alianza Atlántica eleven su gasto en defensa al 5% de su PIB.
Eslovaquia y Hungría llevarán al TJUE la prohibición europea de importar gas ruso
Eslovaquia y Hungría han anunciado este lunes que llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la prohibición acordada en el seno de la Unión Europea para importar gas ruso, horas después de que los 27 aprobaran la eliminación gradual desde 2027 de las compras energéticas rusas, en un intento por dañar los ingresos de Moscú procedentes de la energía.
"Utilizaremos todos los medios legales para anularla. El plan REPowerEU se basa en un truco legal: presentar una medida de sanciones como una decisión de política comercial para evitar la unanimidad", ha señalado el jefe de la diplomacia húngaro en un mensaje en sus redes sociales.
Zelenski apunta a otra reunión trilateral tras la cita con EEUU y Rusia que abordó "cuestiones importantes"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha apuntado este lunes a que habrá otra reunión trilateral "esta semana" tras la primera cita en este formato con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abordó "cuestiones importantes".
"Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.
