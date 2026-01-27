Marek Eštok, secretario de Exteriores de Eslovaquia: "Hemos suspendido la ayuda militar a Ucrania pero les seguimos vendiendo munición"

Marek Eštok es secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, país fronterizo con Ucrania, y miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE). Eštok trabaja bajo el liderazgo del primer ministro eslovaco, Robert Fico, que se presenta como de izquierdas en lo económico, pero con una agenda conservadora en valores. La cartera de política exterior es una pieza crucial de este Gobierno que se muestra cercano tanto a Vladímir Putin como a Donald Trump — a quién visitó recientemente en Mar-a-Lago — y que se ha desmarcado de la línea mayoritaria de la UE, en una postura a menudo comparada con la de su homólogo húngaro, Viktor Orbán. Eštok recibió a EL PERIÓDICO en el Consulado de Eslovaquia en Barcelona para una breve entrevista.

El Gobierno eslovaco pide un enfoque "realista" para terminar con la guerra de Ucrania. ¿Cómo definiría qué es una "paz realista" para ustedes?

Queremos una Ucrania próspera y democrática. Y queremos paz porque conocemos de primera mano el coste humano: en Eslovaquia viven más de 150.000 refugiados ucranianos. También hemos intentado ayudar en lo que se podía desde el inicio. Por ejemplo, en el ámbito energético, el operador eslovaco de la red de alta tensión tiene con su homólogo ucraniano un acuerdo de asistencia de emergencia que permite, cuando hay necesidad y capacidad técnica, enviar electricidad a través de la interconexión transfronteriza (hasta 150 megavatios).

Eslovaquia ha reducido o suspendido parte de la ayuda militar a Ucrania. ¿Qué impacto cree que ha tenido esa decisión en la defensa ucraniana?

El Gobierno decidió suspender la ayuda militar estatal, pero sigue vendiendo munición, mediante contratos comerciales en material de defensa. La industria de defensa es un sector importante para nuestro país y mantener ese marco, siempre dentro de la legalidad y de las reglas vigentes, beneficia a las dos partes.

Robert Fico ha sido muy crítico con las sanciones a Rusia. ¿Cuál es hoy la posición del Gobierno y qué alternativa plantea?

Nosotros estamos en contra de las sanciones, no creemos que sea la manera. Apostamos por la diplomacia. En ese sentido, Eslovaquia ha participado en conversaciones para mantener el diálogo abierto, con contactos a distintos niveles tanto con Ucrania como con Rusia. El primer ministro Fico sostiene desde hace tiempo que solo una solución negociada puede cerrar el conflicto, y que Eslovaquia está dispuesta a contribuir a ese objetivo si sirve para acercar posiciones.

Si se empuja a negociar, ¿cómo evitar que eso acabe legitimando conquistas territoriales por la fuerza?

La agresión contra Ucrania vulnera el derecho internacional. Y Eslovaquia se sitúa claramente del lado de la soberanía y de la integridad territorial. Para países pequeños y medianos como el nuestro, el derecho internacional es una garantía imprescindible de seguridad. Por eso rechazamos de forma inequívoca cualquier intento de legitimar ganancias territoriales obtenidas por la fuerza. Precisamente por eso la diplomacia debe llevar a una solución que respete esos principios y que ponga fin al sufrimiento.

España lidera como 'nación marco' el despliegue terrestre de la OTAN en Eslovaquia. En un momento en que la alianza trasatlántica está siendo puesta en cuestión, ¿cómo de importante es esta misión?

Es una misión clave porque demuestra unidad y cooperación. España es un aliado muy importante para Eslovaquia y en esta misión de la OTAN se ve en la coordinación sobre el terreno, el trabajo conjunto y el entendimiento mutuo. En estos momentos, este tipo de compromiso refuerza la cohesión y la capacidad de actuar juntos.