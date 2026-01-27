Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el lanzamiento en respuesta de una ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ha afirmado que el muerto es "un terrorista de Hezbolá, mientras que medios libaneses han señalado que la víctima, que por ahora no ha sido identificada, ha sido alcanzada en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Tiro.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.