Temporal
La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
Nova Scotia Power advirtió que "está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima" en las próximas horas
EFE
Canadá se enfrenta este sábado a uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados, a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.
Las autoridades canadienses advirtieron que en las provincias del oeste del país, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica este sábado podría bajar hasta -55 grados mientras que en la provincia de Ontario, la más poblada del país y su corazón industrial, las cifras se situarían entre -30 y -45 grados.
Las condiciones meteorológicas obligaron a la cancelación, o retraso, de numerosos vuelos en todo el país. Air Canada, la principal aerolínea canadiense, dijo que el frío está causando retrasos en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica.
La situación se repite con otras aerolíneas en localidades como la ciudad de Quebec, o Halifax, esta última en la costa del Atlántico canadiense.
Precisamente en la provincia de Nueva Escocia, la compañía eléctrica ha solicitado a sus consumidores que moderen el consumo ante el fuerte aumento de la demanda a medida que las temperaturas se desploman por la masa de aire ártico.
En su web, Nova Scotia Power advirtió que "está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima" en las próximas horas.
En otra provincia atlántica, Terranova y Labrador, las advertencias son similares.
En Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida están funcionando a máxima capacidad para atender a las personas que viven en la calle o aquellos cuyas viviendas no están preparadas para las temperaturas extremadamente bajas.
En Toronto, en cuya área metropolitana viven unas seis millones de personas, la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado a los refugios y centros de acogida que no rechacen a ninguna persona ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden causar la congelación de extremidades en pocos minutos.
A pesar del intenso frío, en la localidad de Niagara Falls, este sábado los turistas seguían acudiendo para fotografiar las famosas cataratas, que en esta época de año están rodeadas por un paisaje congelado.
El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las temperaturas extremadamente bajas se prolongarán durante días en algunas zonas del país y que a partir del domingo se empezarán a producir copiosas nevadas en algunas de las provincias, como Ontario.
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Así afectará la borrasca Ingrid a la Región de Murcia este fin de semana
- El joven detenido en Cartagena, tras salir en libertad de la Audiencia Nacional: 'Yo no soy yihadista, estoy en contra de todo acto de terrorismo
- Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia