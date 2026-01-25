La conjura contra América… y contra el mundo

“¡En qué espectáculo tan repugnante se ha convertido nuestro país! La falsedad, crueldad y locura se extienden por todas partes. Y la fuerza bruta al acecho esperando acabar con nosotros!”

La conjura contra América

Philip Roth, 2004

En su libro ‘Plot Against America’ (‘La conjura contra América’), el novelista Philip Roth (1933-2018) nos cuenta en 2004 lo que está ocurriendo en 2026 a través de la ficción. Si a esta novela se une ‘1984’, de George Orwell, publicada en 1949, el mundo en que vivimos no puede ser mejor descrito.

“Debió haber un momento, al principio, en el que podríamos haber dicho «No». Pero, de alguna manera, lo dejamos pasar”, dice uno de los personajes de Philip Roth. “¿Cómo pueden personas como estas estar al mando de nuestro país? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pensaría que estoy alucinando”.

Y se pregunta: “¿Y cuánto tiempo aguantará el pueblo estadounidense esta traición perpetrada por su presidente electo? ¿Cuánto tiempo permanecerán dormidos los estadounidenses mientras su querida Constitución es destrozada?”

La realidad es que los estadounidenses no están dormidos. El pueblo de Minneapolis, en el estado de Minnesota, así lo demuestra estos días al lanzarse a la calle, con veinte grados bajo cero, para protestar contra la muerte de la ciudadana Renee Good, ejecutada a sangre fría por la policía migratoria, y que ahora, bajo la represión, ha sufrido esta semana el virtual asesinato del enfermero de 37 años Alex Jeffrey Pretti a manos de esa policía.

También quedó en evidencia que los estadounidenses no están dormidos con la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York el pasado mes de noviembre.

La ficción de Roth se basaba en gran parte en la experiencia de su propia familia judía, en Newark, Nueva Jersey, y ponía el acento en el triunfo de un presidente nacionalsocialista en América, en los años cuarenta. Y se cumple con creces en lo que se refiere a los hechos que se están viviendo en la actualidad, aunque no centrados en la represión contra los judíos.

En realidad, Trump, con su apoyo a la política de Netanyahu de exterminio del pueblo palestino en Gaza, también ha impulsado las prácticas genocidas del Holocausto, llevadas adelante por los judíos-israelíes, quienes, a su vez, fueron víctimas de la “solución final” hitleriana de 1942-45.

Esta semana, el pasado miércoles 21, también en Minneapolis, Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, de origen ecuatoriano, fue detenido. Liam fue extraído del automóvil en marcha de la familia y conducido por agentes federales a su casa, desde donde indicaron que llamara a la puerta pidiendo que le dejaran entrar. Sus padres, al abrir la puerta, fueron detenidos. Ambos y Liam fueron trasladados a un campo de internamiento del ICE en Texas. Esta imagen evoca aquella de abril de 1943, en la que un niño es detenido por las fuerzas de las SS hitlerianas en el gueto de Varsovia, cuando estallaba el levantamiento contra la dominación nazi.

La realidad, pues, en efecto, supera la ficción de Roth.

Según una información de The Wall Street Journal, la agencia de Estados Unidos de Inmigración y Aduanas (United States Immigration and Customs Enforcement o ICE) paga a sus agentes un bonus por los arrestos de extranjeros, incluso en el caso de que queden en libertad sin cargos.

El presupuesto del ICE, con el apoyo del voto de representantes del Partido Demócrata, se ha triplicado a partir del 1 de enero de 2026, convirtiéndose en la agencia con más fondos que las instituciones de seguridad e inteligencia interior (FBI), antidroga (DEA), alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF) y la policía federal (US Marshals Service) juntas. Todo por la atribución de grandes cantidades de dinero al entrenamiento de los agentes del ICE.

Hay otro punto fuera del alcance de la ficción de Roth: la internacional que impulsa desde la Casa Blanca Trump en Europa y en América Latina. El esperpento de Trump con Groenlandia nunca pudo ser más patético que esta semana en la cumbre del Foro Económico de Davos, desde donde el presidente norteamericano salió maltrecho.

La ofensiva antiinmigración interna en EEUU es vista por fuerzas políticas europeas (Vox en España) como un ejemplo a seguir. Aquellos que quieren castigar a los partidos tradicionales y al bipartidismo, tal como ocurrió en las elecciones que llevaron nuevamente hace un año a Trump a la Casa Blanca, pueden observar los efectos de su política en directo.

Pueden, pues, tener presente aquello que formuló el personaje de la novela de Roth:

