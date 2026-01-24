Trump dice que EEUU detentará la soberanía de sus bases en Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirma en una entrevista publicada este sábado por el diario 'The New York Post' que EEUU obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN. El mandatario respondió afirmativamente al ser preguntado si EEUU pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", explicó Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto sobre ese preacuerdo anunciado el pasado miércoles tras la reunión entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Tras anunciar ese marco, Trump, que ha dicho que quería anexionar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dijo que no aplicaría aranceles para castigar a ocho países que enviaron tropas a la isla y censuraron su plan de hacerse con el territorio autónomo. No se sabe prácticamente nada acerca de ese convenio hablado con Rutte, pero funcionarios citados por el diario 'The New York Times' esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.

Pacto beneficioso

Trump también ha dicho que el acuerdo resultaría beneficioso para Washington en términos de acceso a recursos minerales en Groenlandia, aunque tampoco ha brindado más información al respecto. El presidente indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta de Dinamarca a la propuesta estadounidense, que considerará que agradará a Copenhague.

Los planes de Trump, que en Davos también descartó el uso de la fuerza para hacerse con la isla, para hacerse con Groenlandia y las amenazas arancelarias fueron criticadas de manera casi unánime por los líderes europeos, que amenazaron con activar represalias comerciales contra EEUU.