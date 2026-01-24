Un tribunal suizo deja en libertad a uno de los dueños del bar incendiado en Nochevieja

Un tribunal suizo ha dejado en libertad vigilada a uno de los dos copropietarios del bar de la estación de esquí de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio en Nochevieja. La corte ha levantado la prisión preventiva que pesaba en contra de Jacques Moretti, de nacionalidad francesa, aunque mantendrá medidas "alternativas" para contrarrestar el riesgo de fuga, como la prohibición de salir de territorio suizo, la obligación de entregar todos sus documentos de identidad en la fiscalía y presentarse diariamente en una comisaría.

Moretti, que tiene sus cuentas bancarias y bienes inmuebles congelados, ha pagado una fianza de 200.000 francos suizos, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública RTS. Un tribunal le había impuesto en una primera instancia tres meses de prisión preventiva.

Tanto él como su mujer, Jessica, están imputados por homicidio imprudente por negligencia debido al incendio que se produjo en su bar, Le Constellation, en el que resultaron heridas también 116 personas. Muchas de las víctimas eran menores de 20 años y todo apunta a que el fuego se inició debido a la utilización de bengalas en botellas de champán.

Tanto la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, han mostrado su indignación en redes sociales ante la liberación de Moretti, ya que un total de seis italianos murieron en el incendio.

"Lo considero un ultraje a la memoria de las víctimas de la tragedia de Nochevieja y un insulto a sus familias, que lloran la pérdida de sus seres queridos. El Gobierno italiano exigirá responsabilidades a las autoridades suizas por lo sucedido", ha indicado Meloni.

Por su parte, Tajani ha dicho que le faltan palabras ante la liberación. "Este acto es una auténtica indignación para las familias que perdieron a sus hijos en Crans-Montana y no tiene en cuenta el dolor y el profundo sufrimiento que estas familias comparten con el pueblo italiano", ha expresado.