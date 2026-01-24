Delcy Rodríguez asegura que EEUU le amenazó de muerte para colaborar: "Nos dieron 15 minutos"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que el Gobierno de EEUU les dio "15 minutos" para decidir si prestaban colaboración tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, "o nos matarían". Unas palabras que muestran el intento claro de despejar las sospechas que han crecido en las últimas horas sobre su colaboración con EEUU para la detención del exmandatario venezolano.

La revelación proviene de un vídeo difundido por medios venezolanos como La Hora de Venezuela, donde se observa al entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez -que en la última remodelación del Gobierno pasó a ser Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo-, en una reunión privada con altos funcionarios e influencers del chavismo. El dirigente pide a los asistentes "acallar chismes", después de que las primeras sospechas apuntaran a una traición de la propia Rodríguez a Maduro antes de su detención. El ministro, en un momento determinado, sostiene un teléfono frente a un micrófono mientras pone en altavoz a Rodríguez, que durante seis minutos habla y asegura haber sido amenazada de muerte.

"Lo único que pido es unidad”, fue el primer mensaje que lanzó Rodríguez a los asistentes, en un intento por cerrar las grietas abiertas en el chavismo sobre su propia figura. Este mismo jueves, la edición estadounidense de The Guardian publicó que la presidenta encargada de Venezuela se habría comprometido a colaborar con la administración Trump antes incluso de la detención de Nicolás Maduro, en unas conversaciones que se habrían producido en Catar entre figuras del régimen y funcionarios estadounidense.

En esa conversación emitida en directa por el ministro de Comunicaciones, Rodríguez pasaba también a referirse al operativo militar estadounidense, dando cuenta de la presión a la que fueron sometidos. "Las amenazas comenzaron desde el primer minuto que secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado [Cabello, ministro del Interior], a Jorge [Rodríguez, hermano del presidente interino y presidente del Congreso] y a mí 15 minutos para responder, o nos matarían", aseguró.

En ese momento, Rodríguez también trató de mostrar su lealtad hacia Maduro, para intentar despejar la sombra de duda, y aseguró que en un primer momento las tropas estadounidenses “nos dijeron que [Maduro y su esposa, Cilia Flores ] habían sido asesinados, no secuestrados”, y que ella, su hermano y Cabello respondieron que “estaban dispuestos a compartir la misma suerte”.

“Y les digo, mantenemos esa declaración hasta el día de hoy, porque las amenazas y el chantaje son constantes, y tenemos que proceder con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas”, agregó, en un gesto que exhibe su adhesión a Maduro ante las acusaciones de traición.

"El plan que Maduro puso sobre la mesa"

En esa reunión privada, que habría durado dos horas, Ñáñez habría intentado contener las críticas internas y los rumores y pidió “acallar chismes, intrigas y campañas de descrédito” contra la presidenta interina, a quien describió como “la única garantía de que podemos restituir al presidente y a la primera dama, pero también de pasar página y reconfigurar nuestras fuerzas”.

El propio Trump ha reconocido este sábado que tienen "el control del petróleo" de Venezuela, y que ya está siendo procesado en tierra norteamericana. La exigencia de EEUU fue desde el primer momento la extracción de petróleo, una acción que el ministro venezolano pidió no interpretar como una "traición" al chavismo, sino como un "plan" ideado por el propio Maduro. Unas advertencias que dan cuenta de las grandes tensiones internas dentro del régimen, y el enorme esfuerzo por el actual Gobierno para cerrar filas y alejar cualquier sombra de sospecha.

Así, Ñañez llamó durante esa reunión a tener “cuidado” con los “puristas” que “saldrán diciendo que estamos entregando el país, la revolución, traicionando” al chavismo, y afirmó que “todo lo que está sucediendo hoy”, incluido el control estadounidense sobre el petróleo venezolano , “es simplemente el plan que Maduro puso sobre la mesa”: “No es una concesión, un regalo o una derrota; vender petróleo a Estados Unidos siempre ha sido nuestro plan”.

Sorprendente relación Rodríguez-Trump

La relación de Delcy Rodríguez con la administración Trump ha sido objeto de sorpresa desde su llegada al poder tras la caída de Maduro, con discursos de la dirigente que se batían entre las críticas que hacía dentro del país al "imperialismo" estadounidense con ofrecimientos internacionales de colaboración a EEUU.

La presidenta encargada habló por teléfono con Trump el 14 de enero, en una conversación que presidente estadounidense calificó de "excelente", mientras describió a Rodríguez como "una persona fantástica". "De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", destacó.

Noticias relacionadas

Un día después, Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, pese a que fue esa institución estadounidense la que infiltró agentes en el país caribeño para recopilar información con el objetivo de proceder a la captura de Nicolás Maduro. Casablanca ha informado de que Rodríguez acudirá próximamente a Washington a reunirse con Trump, aunque todavía no han trascendido fechas.