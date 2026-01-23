EEUU
Trump asegura que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a Irán
"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa", ha afirmado el presidente de Estados Unidos
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes por la represión de las recientes protestas, si bien ha hecho público que una "flota enorme" se dirige hacia Irán.
"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla", ha dicho en declaraciones al prensa a bordo del 'Air Force One' a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.
Estas nuevas declaraciones llegan horas después de que el propio Trump afirmara que esperaba que no fueran necesarias "mayores acciones" contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.
En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado esta semana en más de 3.000 los muertos, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- El crimen de Lo Pagán ya tiene detenidos: caen tres personas por matar a un hombre de una puñalada en la calle en diciembre
- Un murciano que iba a bordo durante el accidente de tren en Adamuz relata el infierno vivido: 'Había humo y pedían un médico
- La caballería' llega a El Algar en Cartagena
- Se han reído de los trabajadores': la plantilla de Sabic en Cartagena plantea parar la producción tras la reunión con el vicepresidente europeo
- El pequeño comercio murciano acusa la falta de relevo: 'No tengo competencia, pero cuando me jubile tendré que cerrar
- Geólogos de todo el país analizarán estos días las fallas que rodean Lorca