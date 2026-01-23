El exconcejal ‘tory’ Philip Young se declara culpable de violar y drogar a su exmujer durante más de 13 años

El exconcejal del Partido Conservador británico Philip Young se ha declarado culpable este viernes de violar y drogar a su entonces esposa, Joanne Young, durante más de 13 años. En una vista previa celebrada este viernes en un tribunal de Winchester, en el sur de Inglaterra, Young ha reconocido 48 de los 56 cargos que se le imputaban, entre ellos 11 cargos de violación, 14 de voyeurismo y otros 11 cargos por suministrar sustancias estupefacientes con el objetivo de mantener relaciones sexuales. Otros cinco hombres se han declarado no culpables de delitos parecidos, en un caso que recuerda al de Gisèle Pelicot en Francia.

La acusación sostiene que Young suministró drogas a su entonces mujer entre 2010 y 2024 "para que él u otra persona pudiera mantener relaciones sexuales con ella”. En la sesión de este viernes, a la que ha asistido la víctima, el principal acusado ha reconocido publicar fotografías y videos sin el consentimiento de su pareja en al menos 500 ocasiones.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, un hombre de 47 años acusado de un delito de violación y de posesión de imágenes de contenido extremo; Dean Hamilton, de 46 años, acusado de violación, agresión sexual con penetración y agresión sexual; Conner Sanderson Doyle, de 31 años, acusado de agresión sexual con penetración y agresión sexual; Richard Wilkins, de 61 años, acusado de violación y agresión sexual; y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de agresión sexual. Todos ellos han negado los hechos este viernes a excepción de Hamilton, quien todavía no ha declarado.

Identidad pública

El caso de Young salió a la luz a finales de diciembre, cuando la policía de Wiltshire confirmó su detención y la del resto de acusados. Los agentes también revelaron entonces la identidad de su esposa después de que ella renunciara al anonimato, una acción parecida a la que Gisèle Pelicot tomó en Francia con el objetivo de poner el sentimiento de vergüenza en los acusados y no en la víctima. A diferencia de Pelicot, Joanne Young por ahora no se ha pronunciado públicamente sobre su experiencia.

En un comunicado publicado este viernes por la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service), el superintendente de la policía de Wiltshire Geoff Smith ha asegurado que el reconocimiento de gran parte de los hechos por parte de Philip Young es un "hito significativo” y ha rendido homenaje a su exmujer por "su increíble valentía” a lo largo de este proceso, durante el cual ha recibido el apoyo de agentes especializados.

Tras escuchar las declaraciones de inocencia y culpabilidad, la juez ha fijado el próximo 5 de octubre como fecha de inicio del juicio, con una duración prevista de cinco semanas y en el que se tratarán los cargos que han sido rechazados por los acusados.