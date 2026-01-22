Cita en Davos
Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa
El presidente de EEUU ha apuntado que su homólogo español, Pedro Sánchez, pretende "aprovecharse"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de La Haya por el que los aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.
"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.
Trump se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse". "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la posición de España.
- Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Atraco a mano armada en un local de compraventa de joyas de El Palmar: se llevan varios maletines de oro
- Estos son los locales de ocio nocturno del Mar Menor donde se ha dejado ver la Princesa Leonor
- Estas son las marcas y modelos de baliza V16 aceptados por la DGT para evitar multas de 80 euros en Murcia