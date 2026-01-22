Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia

La Marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, anunció este jueves el presidente, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar "en alta mar" y en la misma participaron otros países aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar", agregó Macron en un mensaje en la red social X.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo precisó en un comunicado que la operación se desarrolló en el Mar de Alborán en colaboración con el Reino Unido.

"No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia, sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa", informó el jefe de Estado francés.

Esta operación, continuó, "se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo, con la asistencia de varios de nuestros aliados".

Macron precisó que "se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado", sin aclarar a dónde exactamente.

También subrayó que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" europea contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, de cuyo inicio se cumplirán cuatro años el mes próximo.

"Las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", recordó Macron.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo señaló en un comunicado que la operación se desarrolló en el Mar de Alborán y que afectó al petrolero 'Grinch', procedente de Murmansk, en Rusia.

Al subir a bordo y revisar la documentación del buque, los responsables de la operación comprobaron sus sospechas de que el barco navegaba con pabellón falso, por lo que se comunicaron la irregularidad al fiscal de Marsella, competente en asuntos del tribunal marítimo, según la Prefectura.

Añadió que "el barco está siendo escoltado actualmente por la Marina francesa a un punto de amarre para continuar con las verificaciones".

"Esta acción, llevada a cabo en colaboración con nuestros aliados del Reino Unido, ilustra el compromiso constante y la determinación de Francia y sus socios de actuar para hacer respetar el Derecho internacional", concluyó la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

En sus diecinueve paquetes de sanciones contra Rusia adoptados hasta ahora, la Unión Europea ha puesto en varios de ellos la diana en la red petrolera de Rusia y endurecido el cerco a la llamada "flota fantasma".

La UE prohibió la importación de petróleo crudo por vía marítima y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia. La pérdida de este importante y lucrativo mercado tiene un impacto estructural significativo para Moscú, cuyo presupuesto depende en gran medida de estos ingresos obtenidos del petróleo.