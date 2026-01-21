Condenan a ex primer ministro surcoreano a 23 años de cárcel por participar en ley marcial

El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por su participación en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, una pena ocho años mayor a la solicitada por la fiscalía y que genera expectativas de un duro castigo contra Yoon el mes próximo.

Han desempeñó un papel clave, más allá de la mera complicidad, en la aplicación de un estado de excepción que el fallo calificó como un acto de insurrección, afirmó durante la lectura televisada de la sentencia el presidente del Tribunal del Distrito Central de Seúl, el juez Lee Jin-kwan.

El tribunal subrayó además la gravedad excepcional de los hechos al imponer a Han una condena superior incluso a la petición fiscal, que había solicitado 15 años de cárcel. El tribunal afirmó que el ex primer ministro eludió esclarecer lo ocurrido durante la fallida imposición de la ley marcial e ignoró la responsabilidad correspondiente.

Han ocultó documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, añadió el tribunal, además de elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros verídicos para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.

Se trata del primer veredicto dentro del bloque de causas vinculadas a la ley marcial que califica la fallida ley marcial de insurrección. La sentencia de hoy proyecta un panorama sombrío para el futuro judicial de Yoon, quien se enfrenta a una posible pena de muerte en un juicio por insurrección cuyo veredicto está previsto el 19 de febrero. De ser condenado a muerte, sin embargo, es poco probable que se ejecute el castigo al existir una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

El expresidente surcoreano fue condenado el pasado viernes a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de una lista de ocho procesos judiciales en su contra tras ser destituido por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.