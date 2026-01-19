Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos 150 drones en una nueva oleada nocturna de ataques aéreos

Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas han lanzado 145 drones y ha subrayado que 126 de ellos han sido interceptados. Asimismo, ha confirmado impactos en doce puntos del país, así como la caída de restos de aparatos derribados en otros cinco.

"El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad" en caso de ataque aéreo, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados.