Sondeo GESOP: Los españoles rechazan la intervención de Trump en Venezuela y discrepan sobre la respuesta de Sánchez

Una notable mayoría de españoles se opone a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, una operación relámpago ordenada por el presidente Donald Trump con la que el ejército estadounidense logró descabezar al régimen chavista, capturar a Nicolás Maduro para enjuiciarlo en Nueva York y forzar al Gobierno bolivariano a convertirse en un títere plegado a los intereses de Washington en el país caribeño.

La nueva entrega de la Encuesta Política de España del GESOP para Prensa Ibérica revela que un 59,6% de los ciudadanos está en desacuerdo con maniobra ejecutada por la administración Trump. Esa oposición es un consenso entre los votantes del PSOE (78,1%), Sumar (94,6%), ERC (86,2%) y Junts (75,4%). Al otro lado del espectro político, en cambio, los afines al PP (57,6% a favor) y a Vox (71,4%) apoyan abiertamente el golpe contra Caracas. Solo un 8,2% de los encuestados no sabe cómo posicionarse ante una nueva injerencia de la Casa Blanca en Latinoamérica que retrotrae al mundo a una lógica de intervencionismo y garrote más propia del siglo XIX. Un 1,3% ha optado por no contestar.

Si escudriñamos los datos según el sexo, ambos rechazan la operación contra el chavismo, si bien con porcentajes bastante alejados. Mientras que la oposición entre los hombres es del 53%, entre las mujeres es más clara, del 65,8%. Casi un 40% de los encuestados masculinos la apoya, mientras que solo cuenta con el apoyo del 22,6% de las femeninas.

Más jóvenes, más apoyo a Trump

Aunque la negativa también predomina entre todas las edades, el sondeo muestra una correlación significativa: cuánto más jóvenes son los encuestados, más apoyan la actuación militar de Trump. Así, los que tienen de 18 a 29 años son los más favorables al golpe contra Maduro, con un 37,6% de ellos a favor y un 52,1% en contra. Entre los de 30 a 44 años, un 35,1% está a favor y otro 56,4% en contra. La balanza sigue decantándose entre los de 45 a 59 años, con un 30,8% a favor y un 58,8% en contra. Por último, solo un 25,8% de los que tienen 60 años o más respalda la maniobra de Washington, mientras que un 65,3% en contra.

Al desagregar los datos según ubicación geográfica, la diferencia de opinión es mínima. Habiten en un pueblo de hasta 10.000 habitantes o en una gran ciudad de más de 500.000, en torno a un 30% de los encuestados apoyan el ataque y otro 60% se muestra en desacuerdo.

¿Apoyo a Sánchez?

La encuesta del Gesop para Prensa Ibérica plantea una segunda pregunta sobre Venezuela, si bien en clave interna. "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la respuesta de Pedro Sánchez ante la situación de Venezuela?". Ahí, la respuesta está más fragmentada. Casi un 33% de los encuestados apoya que el presidente del Gobierno asegurase que España "no reconocerá" la acción de Trump en el país caribeño porque supone una violación del derecho internacional. Un 44% rechaza esa reacción y un 21,3% no sabe cómo se posiciona.

Como apunta la lógica, Sánchez cuenta con el apoyo de votantes de PSOE, Sumar y ERC. Sin embargo, su posición es más bien vista entre los afines al partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz (63,1% de acuerdo) que entre los suyos (56,2%). Entre los independentistas catalanes, quienes votan al partido de Oriol Junqueras apoyan el gesto del presidente en un 55,8% de los casos, mientras que el respaldo se reduce al 37,4% entre los de Carles Puigdemont, que lo rechazan en un 52,4% de las ocasiones. La negativa es mucho más pronunciada entre los populares (79,4%) o los de extrema derecha (77,6%).

De nuevo, el sondeo muestra que Sánchez cuenta con más apoyo entre las mujeres. Un 36,8% de ellas aprueba su respuesta al ataque de EEUU contra Venezuela, mientras que un ajustado 36,1% la rechaza. Entre los hombres, solo un 28,6% la ve con buenos ojos y una mayoría del 52,5% no.

La respuesta de Sánchez también gana fuerza entre los mayores de 60 años. Aunque son los que más le apoyan (35,7%), también despierta mucho rechazo (42,3%). Los más opuestos al presidente son los que tienen entre 30 y 44 años: un 48,3% está en desacuerdo y un 29,1% de acuerdo. Sin embargo, la cifra más baja de apoyo por grupos de edad se concentra entre los de 18 a 29 años, con un 27,1%. Los más jóvenes rechazan su pronunciamiento en un 39,4% de los casos, si bien casi uno de cada tres de ellos no sabe cómo posicionarse.

Por último, por dimensión geográfica, la encuesta apunta a que el mayor apoyo al líder del Ejecutivo se encuentra en las urbes de hasta 10.000 habitantes y en las de entre 100.000 y 500.000 habitantes por igual, del 34,5%. La negativa ante Sánchez es más pronunciada en las ciudades de entre entre 100.000 y 500.000 habitantes (46%), seguida por las de entre 10.000 y 100.000, con un 45,7%.