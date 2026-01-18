Tensión con Estados Unidos
Los ocho países de la OTAN sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"
Los firmantes, que enviaron tropas a Groenlandia, reivindican su unidad y solidaridad con la soberanía de Dinamarca
EFE
Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles.
"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.
